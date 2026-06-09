Chá de Oolong e outros 5 chás que podem acelerar o metabolismo

A busca por um estilo de vida mais saudável passa, muitas vezes, pela inclusão de hábitos simples na rotina. Entre eles, o consumo de certos chás tem se destacado como um aliado natural para quem deseja otimizar o funcionamento do organismo. Infusões como o Chá de Oolong, por exemplo, contêm compostos bioativos que podem dar um impulso ao metabolismo.

É importante lembrar que nenhuma bebida faz milagres sozinha. Os resultados aparecem quando o consumo está associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de exercícios físicos. Esses chás atuam como coadjuvantes, oferecendo substâncias que auxiliam em processos como a queima de calorias e a digestão.

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6 chás que auxiliam o metabolismo

1. Chá de Oolong

Originário da mesma planta que os chás verde e preto, a Camellia sinensis, o oolong passa por um processo de oxidação parcial. Isso o deixa com características únicas, combinando benefícios das outras duas variedades. Ele é rico em polifenóis que ajudam a ativar enzimas responsáveis por dissolver gorduras, aumentando o gasto energético do corpo.

2. Chá Verde

Um dos mais conhecidos quando o assunto é metabolismo, o chá verde é rico em catequinas, com destaque para a epigalocatequina galato (EGCG). Essa substância possui um efeito termogênico, ou seja, aumenta a temperatura corporal e estimula a queima de calorias, mesmo quando o corpo está em repouso.

3. Chá Preto

Assim como os anteriores, o chá preto vem da Camellia sinensis, mas passa por um processo de oxidação completo. Ele contém a teaflavina, um polifenol que, segundo pesquisas, pode promover o crescimento de bactérias intestinais benéficas associadas a um metabolismo mais eficiente.

4. Chá de Gengibre

O gengibre é um alimento termogênico consagrado. Seu principal composto ativo, o gingerol, é responsável por aumentar o gasto calórico e estimular a digestão. A infusão da raiz pode ser uma excelente opção para consumir antes das atividades físicas ou após refeições mais pesadas.

5. Chá de Canela

A canela é conhecida por sua capacidade de ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Ao evitar picos de glicose e insulina, ela contribui para diminuir o acúmulo de gordura corporal e controlar o apetite. Um metabolismo equilibrado depende de um bom controle glicêmico.

6. Chá de Hibisco

Preparado com o cálice da flor Hibiscus sabdariffa, este chá possui ação diurética, auxiliando na redução do inchaço e da retenção de líquidos. Além disso, contém compostos que podem auxiliar na regulação do metabolismo de carboidratos.

Antes de incluir novas infusões em sua rotina, especialmente se você tiver condições de saúde preexistentes ou fizer uso de medicamentos, é recomendado consultar um médico ou nutricionista. Os efeitos podem variar entre indivíduos, e o consumo excessivo pode não ser benéfico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.