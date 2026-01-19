5 chás que podem auxiliar na rotina de emagrecimento

Para quem busca um aliado na rotina de bem-estar, os chás podem ser uma resposta natural. Certas infusões, quando combinadas com uma dieta equilibrada e exercícios físicos, podem auxiliar no combate à retenção de líquidos e oferecer um suporte modesto ao metabolismo. É importante ressaltar que nenhum chá promove perda de peso significativa isoladamente; os benefícios são observados quando as bebidas fazem parte de um estilo de vida saudável e os efeitos podem variar entre indivíduos.

Essas bebidas atuam de diferentes formas no organismo. Algumas possuem efeito termogênico, que pode aumentar o gasto calórico, enquanto outras se destacam pela ação diurética. O ideal é integrá-las ao dia a dia sem adição de açúcar ou adoçantes para aproveitar seus benefícios.

Conheça 5 chás e suas propriedades

Chá verde: Famoso por suas propriedades, o chá verde é rico em catequinas, compostos com efeito termogênico que podem dar um suporte modesto à aceleração do metabolismo. Segundo estudos preliminares, a bebida também pode auxiliar na regulação do apetite. Além disso, é rico em antioxidantes que beneficiam a saúde geral. O consumo seguro geralmente recomendado é de 3 a 4 xícaras por dia.

Chá de hibisco: Conhecido por sua cor vibrante e sabor azedinho, o hibisco é um excelente diurético. Ele ajuda a combater a retenção de líquidos, o que pode diminuir o inchaço e a sensação de peso. A infusão também pode contribuir para a digestão.

Chá de gengibre com canela: A combinação desses dois ingredientes resulta em uma bebida com propriedades interessantes. O gengibre é conhecido por seu efeito termogênico e anti-inflamatório, enquanto estudos indicam que a canela pode auxiliar na regulação dos níveis de açúcar no sangue, o que contribui para o controle do apetite por doces.

Chá de cavalinha: Com uma potente ação diurética, a cavalinha é uma ótima opção para quem busca aliviar o inchaço causado pela retenção de líquidos. A planta auxilia o organismo a eliminar o excesso de fluidos através da urina.

Chá de dente-de-leão: Esta infusão é conhecida por seu efeito diurético, que auxilia na redução do inchaço. Tradicionalmente, é associada ao suporte da função hepática, órgão essencial para o metabolismo.

Atenção e contraindicações

Antes de incluir qualquer chá em sua rotina de forma regular, é importante considerar algumas ressalvas:

Consulte um profissional: Converse com um médico ou nutricionista antes de iniciar o consumo regular, especialmente se você tiver condições de saúde preexistentes, usar medicamentos, estiver grávida ou amamentando.

Cuidado com a cafeína: Chás como o verde contêm cafeína e devem ser consumidos com moderação por pessoas com hipertensão, ansiedade ou insônia.

Condições gástricas: Ingredientes como o gengibre podem ser irritativos para pessoas com gastrite ou úlceras.

Moderação é a chave: O consumo excessivo de qualquer chá pode levar a efeitos adversos. Não ultrapasse a dose diária recomendada.

Como preparar os chás corretamente

Para extrair o máximo de benefícios, o preparo por infusão é o mais indicado. Aqueça a água até o ponto de quase fervura, pouco antes de as bolhas grandes se formarem. Desligue o fogo, adicione a erva ou o ingrediente na água e tampe o recipiente. Deixe descansar por um período de 5 a 10 minutos, coe e consuma em seguida.

