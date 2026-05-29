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ÁRABE E VINHOS

Confira a agenda gastronômica do fim de semana (30 e 31/5) em BH e região

Comida árabe, massas e vinhos estão no cardápio dos próximos dias em Belo Horizonte e em Betim

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
29/05/2026 18:07 - atualizado em 29/05/2026 18:44

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O Bar do Toninho vai fazer se unir ao Pacato em evento no domingo (31/5)
O Bar do Toninho vai fazer se unir ao Pacato em evento no domingo (31/5) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte e Betim recebem nos próximos dias eventos especiais para quem ama gastronomia. A capital mineira é palco, no próximo domingo (31/5), do encontro do chef Caio Soter, à frente do Pacato, Felipe Rameh (que assina menus do Lagar Tragaluz e do Tragaluz) e Daniel Auad, proprietário do tradicional Bar do Toninho Árabe.

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O evento vai acontecer no Pacato, localizado no Lourdes, Região Centro-Sul de BH. O menu foi montado especialmente para a data com opções para comer com as mãos. Entre elas, pratos tradicionais do Toninho como o quibe frito (R$ 12); a coalhada a (R$ 28) e o falafel (R$ 22).

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Para quem quiser provar itens diferentes, uma boa pedida é o quibe de atum com hortelã, cebola roxa, pistache e melaço de romã (R$ 54). Pão sírio prensado com blend de porco e camarão, labneh (queijo cremoso de origem árabe), hortelã e cebola (R$ 42) também é uma opção fora do óbvio.

Drinques, cerveja e outras bebidas serão vendidos no evento que também vai ocupar a calçada em frente ao restaurante.

Serviço

Encontro Chef Caio Soter, Felipe Rameh e Daniel Auad

31 de maio| Domingo

A partir das 18h

Pacato - Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

Vinhos, queijos e massas

A partir de hoje até domingo (29 a 31/5), Betim, na Região Metropolitana, vai receber o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Serão vendidas opções diferentes de queijos e massas artesanais, além de vinhos para harmonizar. O evento tem entrada gratuita e vai contar com atrações musicais com foco em rock nacional e MPB.

Serviço

Festival de Vinhos, Queijos e Massas

Praça Milton Campos, Betim

Sexta-feira, dia 29 de maio, das 17h às 22h
Sábado, dia 30 de maio, das 12h às 22h
Domingo, dia 31 de maio, das 10h às 20h

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

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