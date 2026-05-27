O segredo do bolo de tapioca fofinho: 3 truques para não errar mais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Conseguir um bolo de tapioca que seja ao mesmo tempo fofinho e cremoso pode parecer complicado, mas o segredo está em alguns detalhes do preparo. Com algumas técnicas simples, é possível transformar essa receita clássica em uma sobremesa inesquecível, com textura leve e sabor marcante. Confira os truques e o passo a passo para nunca mais errar.

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Hidratação correta da tapioca: O primeiro passo é garantir que a tapioca granulada seja totalmente hidratada pelo leite quente. Esse processo é fundamental para que os grãos amoleçam e garantam a cremosidade característica do bolo, evitando uma textura seca ou arenosa.

Claras em neve com delicadeza: Bater as claras em ponto de neve e incorporá-las suavemente à massa é o que garante a leveza e a aeração do bolo. Esse passo cria pequenas bolhas de ar que expandem com o calor do forno, resultando em uma massa fofinha.

Controle do tempo de forno: Assar o bolo de tapioca por tempo demais pode ressecá-lo. O ideal é retirá-lo do forno assim que estiver dourado e firme ao toque. Um palito inserido no centro deve sair limpo, mas ainda com um pouco de umidade, o que preserva a cremosidade interna.

Ingredientes

500g de tapioca granulada

1 litro de leite integral quente

200ml de leite de coco

4 ovos (claras e gemas separadas)

2 xícaras de açúcar

100g de coco ralado

50g de queijo parmesão ralado (opcional)

2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, coloque a tapioca granulada e despeje o leite quente por cima. Mexa bem e deixe hidratar por cerca de 1 hora, ou até que a mistura tenha absorvido todo o líquido e amolecido. Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma com manteiga e farinha. Após a hidratação, adicione à mistura de tapioca as gemas, o açúcar, a manteiga derretida, o leite de coco, o coco ralado, o queijo parmesão (se usar) e a pitada de sal. Misture tudo muito bem até obter uma massa homogênea. Em outra tigela, bata as claras em ponto de neve firme. Incorpore delicadamente as claras em neve à massa de tapioca, fazendo movimentos de baixo para cima para não perder a aeração. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e o bolo firme. Deixe o bolo amornar antes de desenformar e servir. Se desejar, finalize com leite condensado e mais coco ralado por cima. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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