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Bolo perfeito

O segredo do bolo de tapioca fofinho: 3 truques para não errar mais

Saiba o passo a passo completo da receita; confira os segredos para garantir uma massa leve, macia e incrivelmente saborosa

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/05/2026 15:24

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O segredo do bolo de tapioca fofinho: 3 truques para não errar mais
Aprenda os segredos para um bolo de tapioca fofinho e cremoso, garantindo a textura perfeita para sua sobremesa. crédito: Hans de pixabay

Conseguir um bolo de tapioca que seja ao mesmo tempo fofinho e cremoso pode parecer complicado, mas o segredo está em alguns detalhes do preparo. Com algumas técnicas simples, é possível transformar essa receita clássica em uma sobremesa inesquecível, com textura leve e sabor marcante. Confira os truques e o passo a passo para nunca mais errar.

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Os 3 segredos para um bolo perfeito

  • Hidratação correta da tapioca: O primeiro passo é garantir que a tapioca granulada seja totalmente hidratada pelo leite quente. Esse processo é fundamental para que os grãos amoleçam e garantam a cremosidade característica do bolo, evitando uma textura seca ou arenosa.

  • Claras em neve com delicadeza: Bater as claras em ponto de neve e incorporá-las suavemente à massa é o que garante a leveza e a aeração do bolo. Esse passo cria pequenas bolhas de ar que expandem com o calor do forno, resultando em uma massa fofinha.

  • Controle do tempo de forno: Assar o bolo de tapioca por tempo demais pode ressecá-lo. O ideal é retirá-lo do forno assim que estiver dourado e firme ao toque. Um palito inserido no centro deve sair limpo, mas ainda com um pouco de umidade, o que preserva a cremosidade interna.

Ingredientes

  • 500g de tapioca granulada

  • 1 litro de leite integral quente

  • 200ml de leite de coco

  • 4 ovos (claras e gemas separadas)

  • 2 xícaras de açúcar

  • 100g de coco ralado

  • 50g de queijo parmesão ralado (opcional)

  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

  • 1 pitada de sal

Modo de Preparo

  1. Em uma tigela grande, coloque a tapioca granulada e despeje o leite quente por cima. Mexa bem e deixe hidratar por cerca de 1 hora, ou até que a mistura tenha absorvido todo o líquido e amolecido.

  2. Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma com manteiga e farinha.

  3. Após a hidratação, adicione à mistura de tapioca as gemas, o açúcar, a manteiga derretida, o leite de coco, o coco ralado, o queijo parmesão (se usar) e a pitada de sal. Misture tudo muito bem até obter uma massa homogênea.

  4. Em outra tigela, bata as claras em ponto de neve firme.

  5. Incorpore delicadamente as claras em neve à massa de tapioca, fazendo movimentos de baixo para cima para não perder a aeração.

  6. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e o bolo firme.

  7. Deixe o bolo amornar antes de desenformar e servir. Se desejar, finalize com leite condensado e mais coco ralado por cima.

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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.

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