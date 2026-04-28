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PARA OTIMIZAR O ROLÊ

IA no WhatsApp calcula as porções do seu churrasco

Nova Calculadora Manda Brasa sugere o cardápio ideal com base no número de convidados e gera uma lista de compras completa em um prático PDF

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/04/2026 15:02 - atualizado em 28/04/2026 15:03

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IA no WhatsApp calcula as porções do seu churrasco
A imagem representa as proteínas e acompanhamentos que a Calculadora Manda Brasa da Perdigão ajuda a planejar para um churrasco ideal crédito: Perdigão

Quem nunca ficou com dúvida na quantidade de ingredientes necessários para fazer um churrasco sem faltar ou desperdiçar materiais? Para resolver esse problema, a Perdigão Na Brasa lançou a Calculadora Manda Brasa, uma funcionalidade com Inteligência Artificial (IA) disponível no WhatsApp da marca.

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A ferramenta atua de forma interativa para calcular as proteínas e outros itens necessários para o evento, como acompanhamentos e bebidas. O objetivo é ajudar na organização e evitar desperdícios.

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Como funciona a calculadora

O usuário informa o número de convidados e os tipos de proteínas desejados. Com base nisso, a calculadora apresenta uma estimativa das quantidades ideais de alimentos e bebidas para o churrasco.

A funcionalidade também sugere combinações com produtos do portfólio Perdigão Na Brasa. Ao fim da interação, a pessoa recebe um PDF com um resumo das orientações para facilitar as compras.

Segundo Aline Alexandrino, gerente executiva de marketing da Perdigão, a calculadora entrega a expertise da marca ao consumidor. Ela afirma que a linha nasceu para oferecer soluções completas e que a ferramenta reforça a presença da Perdigão Na Brasa em todas as etapas da experiência.

A Calculadora Manda Brasa integra as soluções do WhatsApp da Perdigão, que busca acompanhar o consumidor do planejamento ao preparo das refeições. O canal também possui uma função de leitura da geladeira, que sugere receitas personalizadas a partir de fotos dos ingredientes enviadas pelos usuários e já recebeu mais de 14 mil imagens.

Para usar a funcionalidade, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp da Perdigão, pelo número (11) 91774-1570. Além da calculadora, consumidores também encontram conteúdos, receitas e outras experiências da marca.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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