IA no WhatsApp calcula as porções do seu churrasco
Nova Calculadora Manda Brasa sugere o cardápio ideal com base no número de convidados e gera uma lista de compras completa em um prático PDF
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Quem nunca ficou com dúvida na quantidade de ingredientes necessários para fazer um churrasco sem faltar ou desperdiçar materiais? Para resolver esse problema, a Perdigão Na Brasa lançou a Calculadora Manda Brasa, uma funcionalidade com Inteligência Artificial (IA) disponível no WhatsApp da marca.
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A ferramenta atua de forma interativa para calcular as proteínas e outros itens necessários para o evento, como acompanhamentos e bebidas. O objetivo é ajudar na organização e evitar desperdícios.
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Como funciona a calculadora
O usuário informa o número de convidados e os tipos de proteínas desejados. Com base nisso, a calculadora apresenta uma estimativa das quantidades ideais de alimentos e bebidas para o churrasco.
A funcionalidade também sugere combinações com produtos do portfólio Perdigão Na Brasa. Ao fim da interação, a pessoa recebe um PDF com um resumo das orientações para facilitar as compras.
Segundo Aline Alexandrino, gerente executiva de marketing da Perdigão, a calculadora entrega a expertise da marca ao consumidor. Ela afirma que a linha nasceu para oferecer soluções completas e que a ferramenta reforça a presença da Perdigão Na Brasa em todas as etapas da experiência.
A Calculadora Manda Brasa integra as soluções do WhatsApp da Perdigão, que busca acompanhar o consumidor do planejamento ao preparo das refeições. O canal também possui uma função de leitura da geladeira, que sugere receitas personalizadas a partir de fotos dos ingredientes enviadas pelos usuários e já recebeu mais de 14 mil imagens.
Para usar a funcionalidade, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp da Perdigão, pelo número (11) 91774-1570. Além da calculadora, consumidores também encontram conteúdos, receitas e outras experiências da marca.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.