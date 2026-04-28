IA no WhatsApp calcula as porções do seu churrasco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem nunca ficou com dúvida na quantidade de ingredientes necessários para fazer um churrasco sem faltar ou desperdiçar materiais? Para resolver esse problema, a Perdigão Na Brasa lançou a Calculadora Manda Brasa, uma funcionalidade com Inteligência Artificial (IA) disponível no WhatsApp da marca.

A ferramenta atua de forma interativa para calcular as proteínas e outros itens necessários para o evento, como acompanhamentos e bebidas. O objetivo é ajudar na organização e evitar desperdícios.

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Como funciona a calculadora

O usuário informa o número de convidados e os tipos de proteínas desejados. Com base nisso, a calculadora apresenta uma estimativa das quantidades ideais de alimentos e bebidas para o churrasco.

A funcionalidade também sugere combinações com produtos do portfólio Perdigão Na Brasa. Ao fim da interação, a pessoa recebe um PDF com um resumo das orientações para facilitar as compras.

Segundo Aline Alexandrino, gerente executiva de marketing da Perdigão, a calculadora entrega a expertise da marca ao consumidor. Ela afirma que a linha nasceu para oferecer soluções completas e que a ferramenta reforça a presença da Perdigão Na Brasa em todas as etapas da experiência.

A Calculadora Manda Brasa integra as soluções do WhatsApp da Perdigão, que busca acompanhar o consumidor do planejamento ao preparo das refeições. O canal também possui uma função de leitura da geladeira, que sugere receitas personalizadas a partir de fotos dos ingredientes enviadas pelos usuários e já recebeu mais de 14 mil imagens.

Para usar a funcionalidade, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp da Perdigão, pelo número (11) 91774-1570. Além da calculadora, consumidores também encontram conteúdos, receitas e outras experiências da marca.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.