7 receitas rápidas e deliciosas para o seu jantar de sexta-feira

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A semana de trabalho chegou ao fim e, com ela, a vontade de preparar um jantar complicado também. No entanto, isso não significa que a primeira refeição do fim de semana precisa ser sem graça. A solução é apostar em pratos que combinam praticidade com muito sabor, ideais para relaxar sem passar horas na cozinha.

A chave para um bom jantar de sexta-feira está em receitas com poucos ingredientes e preparo simplificado, mas que entregam um resultado surpreendente. Pratos de uma panela só, opções que usam a airfryer ou montagens inteligentes ajudam a poupar tempo e, principalmente, a louça para lavar.

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Confira a seguir uma seleção de sete receitas rápidas que transformam sua refeição em um momento especial.

Pratos para começar o fim de semana

Macarrão com linguiça toscana

Um clássico que nunca falha e fica pronto no tempo de cozimento da massa. Enquanto o macarrão cozinha, retire a pele da linguiça, desfaça a carne e frite em uma panela. Adicione molho de tomate pelado, tempere a gosto e deixe apurar. É uma combinação robusta e que agrada a todos.

Salmão na airfryer com legumes

Para uma opção mais leve, o salmão é perfeito. Tempere as postas com sal, pimenta, azeite e um pouco de suco de limão. Coloque na airfryer a 180°C junto com aspargos ou brócolis por 12 a 15 minutos, dependendo da espessura do filé. O resultado é um peixe crocante por fora e muito suculento por dentro.

Frango xadrez simplificado

Corte o filé de frango em cubos e tempere. Em uma frigideira grande, doure o frango e depois acrescente pimentões coloridos e cebola picados. Finalize com um molho rápido feito de shoyu, um pouco de amido de milho dissolvido em água e uma colher de mel. Sirva com arroz branco.

Sanduíche caprichado de filé mignon

Eleve o sanduíche a outro patamar. Sele tiras de filé mignon na frigideira com manteiga e alho. Monte em um pão ciabatta ou baguete com queijo provolone derretido, cebola caramelizada e algumas folhas de rúcula. É uma refeição completa e muito saborosa.

Ovos rancheiros

Uma receita mexicana rápida e reconfortante. Em uma frigideira, refogue cebola e alho, adicione tomate picado ou molho de tomate e tempere com cominho e páprica. Abra um espaço no molho, quebre dois ovos e deixe cozinhar até a gema atingir o ponto desejado. Sirva com pão ou tortilhas.

Tacos rápidos de carne moída

Uma opção divertida e interativa. Refogue carne moída com temperos de sua preferência. Aqueça as tortilhas prontas e sirva com acompanhamentos como alface picada, tomate, queijo ralado e um pouco de iogurte natural para substituir o sour cream.

Pizza de frigideira com pão sírio

Mate a vontade de pizza em menos de 10 minutos. Use um pão sírio ou uma massa de wrap como base. Espalhe molho de tomate, cubra com queijo muçarela e os recheios que preferir. Leve a uma frigideira em fogo baixo a médio e tampe até o queijo derreter completamente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.