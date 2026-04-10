Como fazer tomate seco na airfryer: o guia completo e prático

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O tomate seco é um ingrediente versátil e cheio de sabor, capaz de elevar pratos simples a um novo patamar. Tradicionalmente desidratado ao sol ou no forno, o processo pode ser longo. A boa notícia é que a airfryer surge como uma aliada poderosa, pois reduz significativamente o tempo, finalizando o processo entre 45 minutos a 1h30, em vez das 3 a 4 horas do forno convencional. Além da rapidez, a fritadeira a ar oferece praticidade e um resultado delicioso, com textura perfeita e sabor concentrado.

Como escolher o tomate ideal

A escolha do tomate certo é o primeiro passo para o sucesso. Os tipos mais indicados são aqueles com mais polpa e menos sementes. Dê preferência ao tomate italiano ou ao tomate débora, pois sua estrutura alongada e carnuda garante um resultado final mais saboroso e com melhor rendimento.

Leia Mais

Receita de tomate seco na airfryer: passo a passo

Preparar seu próprio tomate seco é mais fácil do que parece. Siga estas etapas:

Lave e seque bem os tomates: A higienização é fundamental. Certifique-se de que estejam completamente secos antes de cortar. Corte os tomates: Corte-os ao meio, no sentido do comprimento. Se preferir, use uma colher pequena para remover o excesso de sementes, o que acelera a desidratação. Tempere a gosto: Em uma tigela, tempere as metades com sal, açúcar (uma pitada ajuda a caramelizar e equilibrar a acidez), pimenta-do-reino, orégano, alho em pó e um fio de azeite. Deixe descansar: Esta é uma etapa importante! Após temperar, deixe os tomates descansando por cerca de 30 minutos. O sal e o açúcar ajudarão a extrair o excesso de água, tornando o processo na airfryer mais rápido e eficiente. Acomode na airfryer: Pré-aqueça sua airfryer por 5 minutos. Distribua os tomates no cesto em uma única camada, com a parte cortada virada para cima. Evite sobrepor para garantir que o ar circule uniformemente. Asse e desidrate: Programe a airfryer conforme as orientações abaixo. Uma boa prática é virar os tomates na metade do tempo para garantir uma desidratação mais uniforme.

Tempo e temperatura ideais

O segredo para um tomate seco perfeito na airfryer está no equilíbrio entre tempo e temperatura. A configuração ideal pode variar, mas uma boa referência é:

Temperatura: Entre 140°C e 160°C.

Tempo: De 45 minutos a 1 hora e 30 minutos.

Dica importante: Verifique os tomates a cada 20 minutos para evitar que queimem. O ponto ideal é quando eles estão enrugados e secos nas bordas, mas ainda ligeiramente macios e maleáveis no centro, sem estarem quebradiços. Lembre-se que o tempo exato pode variar dependendo do tamanho dos tomates e do modelo da sua airfryer.

Tomates frescos e secos são os protagonistas de uma receita prática e deliciosa para fazer na airfryer.ollo de Getty Images Signature

Como conservar o tomate seco depois de pronto

Após esfriarem completamente, os tomates secos podem ser guardados em um pote de vidro esterilizado. Cubra-os generosamente com azeite de boa qualidade, adicionando dentes de alho, folhas de louro ou ramos de alecrim para aromatizar.

Quando armazenado corretamente na geladeira, o tomate seco em conserva de azeite dura até 1 mês. Se o pote permanecer fechado e bem vedado, a durabilidade pode se estender para até 3 meses.

Como usar seu tomate seco caseiro

A versatilidade é o ponto forte do tomate seco. Use-o para enriquecer:

Massas e risotos

Saladas e sanduíches

Patês, pastas e antepastos

Pizzas e tortas salgadas

Recheios para carnes e aves

Erros comuns para evitar

Não secar os tomates: A umidade excessiva dificulta a desidratação.

Superlotar o cesto: Impede a circulação de ar e resulta em um cozimento desigual.

Usar temperatura muito alta: Pode queimar os tomates por fora antes que sequem por dentro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e validado com o auxílio de inteligência artificial, sob a supervisão de um editor humano.