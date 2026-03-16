7 receitas deliciosas com ingredientes da estação para fazer no outono

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A chegada do outono de 2026 marca uma excelente oportunidade para renovar o cardápio em casa. Com a mudança de temperatura, ingredientes como abóbora, batata-doce e pera atingem o auge do sabor e ficam mais acessíveis, sendo escolhas perfeitas para refeições nutritivas e reconfortantes.

Aproveitar os alimentos da estação não só garante pratos mais saborosos, mas também contribui para uma alimentação mais variada e econômica. A versatilidade desses ingredientes permite criar desde sopas cremosas até sobremesas surpreendentes, agradando a todos os paladares.

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Ideias para o cardápio de outono

Creme de abóbora com gengibre: um clássico que aquece nos dias mais frios. A combinação da abóbora adocicada com o toque picante do gengibre cria uma entrada sofisticada e fácil de preparar. Sirva com croutons ou sementes de abóbora tostadas para dar um toque crocante. Batata-doce assada com alecrim: simples e prática, esta receita transforma a batata-doce em um acompanhamento perfeito para carnes ou uma base para saladas. Basta cortar em cubos, temperar com azeite, sal e alecrim fresco e levar ao forno até dourar. Risoto de pera com gorgonzola: uma combinação sofisticada que une o doce da pera com o sabor marcante do queijo gorgonzola. É um prato principal cremoso e elegante, ideal para um jantar especial nos dias mais amenos. Nhoque de abóbora com sálvia: uma alternativa leve ao nhoque tradicional de batata. A massa fica macia e saborosa, combinando perfeitamente com um molho simples de manteiga e folhas de sálvia fritas. É uma refeição que conforta e impressiona. Bolo de banana com nozes: uma sobremesa clássica e afetiva, perfeita para o café da tarde. A doçura natural da banana madura combinada com a crocância das nozes resulta em um bolo úmido e delicioso, que perfuma a casa toda. Chips de batata-doce: uma opção de lanche saudável e crocante. Fatie a batata-doce bem fina, tempere com páprica e um fio de azeite e asse até ficarem crocantes. É uma ótima alternativa aos salgadinhos industrializados. Doce de abóbora em compota: uma receita tradicional que nunca sai de moda. Cozida lentamente com cravo e canela, a abóbora se transforma em um doce cremoso, perfeito para ser servido com queijo branco ou como recheio de bolos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.