Cúrcuma na cozinha: 5 receitas fáceis para usar o tempero com segurança

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta recente sobre os riscos ao fígado associados a suplementos de cúrcuma em alta concentração. No entanto, a agência ressaltou que o uso do tempero, também conhecido como açafrão-da-terra, na culinária diária permanece seguro e não apresenta os mesmos perigos. A raiz, famosa por sua cor vibrante, pode continuar no cardápio sem preocupações.

A chave para aproveitar seus benefícios está na moderação e na forma de consumo. Incluir o açafrão-da-terra em pó ou fresco diretamente nas refeições é uma maneira saborosa e saudável de fazer isso. A absorção de seus compostos ativos é, inclusive, potencializada quando consumida com uma fonte de gordura, como azeite ou pimenta-do-reino. Vale ressaltar que, em quantidades culinárias habituais, essa combinação é totalmente segura, o risco está apenas em suplementos com doses concentradas.

Para quem busca inspiração, integrar a cúrcuma na rotina alimentar é mais simples do que parece. Ela se adapta bem a diversos pratos salgados e até mesmo bebidas, adicionando um sabor terroso e uma cor amarelada característica.

Cinco formas fáceis de usar a cúrcuma

Arroz turbinado: uma das formas mais simples é adicionar uma colher de chá de cúrcuma em pó durante o preparo do arroz. Além de dar uma cor dourada e apetitosa, o tempero adiciona um sabor suave e diferente ao acompanhamento mais popular do Brasil.

Ovos mexidos ou omelete: polvilhe um pouco de cúrcuma sobre os ovos enquanto os prepara na frigideira. A combinação é saborosa e enriquece nutricionalmente o café da manhã ou uma refeição rápida, combinando bem com queijo e outros temperos.

Sopas e caldos coloridos: seja em uma sopa de legumes, um caldo de frango ou uma canja, a cúrcuma se dissolve facilmente. Ela confere cor e um toque especial, complementando muito bem o sabor de ingredientes como batata, cenoura e abóbora.

Tempero para carnes e aves: utilize a cúrcuma como parte de uma marinada para frango, peixe ou até mesmo carne de porco. Misturada com alho, pimenta-do-reino e azeite, ela cria uma camada de sabor interessante antes de assar ou grelhar a proteína.

Bebidas quentes ou frias: o famoso “Golden milk”, ou leite dourado, é uma bebida feita com leite (ou alternativa vegetal), cúrcuma, canela e uma pitada de pimenta. Também é possível adicionar um pouco do pó em sucos ou chás para um reforço funcional no dia a dia.

Portanto, a principal recomendação é clara: desfrute da cúrcuma em suas receitas favoritas, mas tenha cautela com suplementos. O consumo do tempero na comida é uma prática segura e benéfica, enquanto a suplementação deve ser feita apenas com orientação profissional.

