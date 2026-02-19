A jornada da banana: da simplicidade do PF à sofisticação autoral

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banana é uma das frutas mais presentes na mesa brasileira, circulando com naturalidade da feira ao restaurante de alta gastronomia. Em Belo Horizonte, chefs têm explorado sua versatilidade para além da sobremesa ou do acompanhamento tradicional, transformando-a em protagonista de pratos surpreendentes e criativos.

Essa jornada mostra como um ingrediente popular pode ganhar novas texturas, sabores e funções. Seja frita, em purê ou como base para um molho, a banana revela seu potencial em criações que desafiam o paladar e resgatam memórias afetivas com uma roupagem contemporânea.

Leia Mais

Inspirado na culinária caribenha, o restaurante Gabo aposta nos patacones. Fatias de banana-da-terra recebem uma fritura dupla, resultando em uma base crocante para coberturas salgadas. A técnica, popular em diversos países da América Latina, ganha um toque autoral sem perder sua essência de comida de rua.

Já no tradicional prato feito, a fruta desempenha um papel de equilíbrio. No executivo da Cozinha Santo Antônio, ela acompanha o picadinho, atuando como um contraponto que suaviza a intensidade da carne e limpa o paladar para a próxima garfada, provando que sua função vai muito além de adoçar.

A banana também se firma como elemento estrutural. No Casulo, em Lapinha da Serra, o angu de banana-algodão serve como uma base densa e cremosa para o stinco de cordeiro. Na Casa da Agnes, o purê e o bobó de vegetais com banana-da-terra mostram como a fruta oferece conforto e sustenta pratos quentes.

A criatividade atinge seu ápice em pratos que subvertem expectativas. No Rivo, a sobremesa “não me chame de carbonara” combina a doçura da banana com o salgado do guanciale e do queijo pecorino. No TOM, o “Pastel do Centro” homenageia um clássico das pastelarias da cidade, mas com camadas que lembram um mil-folhas, unindo mousse de banana tostada a um creme de chocolate branco.

Serviço

Rivo

Rua São Paulo, 2514 – Lourdes, Belo Horizonte

Funcionamento: terça a sexta, 19h às 23h30; sábados, 12h às 15h e 19h às 23h30

Instagram: @rivo.bh

Cozinha Santo Antônio

Rua São Domingos do Prata, 453 – Santo Antônio, Belo Horizonte

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 15h; Sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 17h; Quintas e sextas, das 19h às 23h

Instagram: @cozinhasantoantonio

A Casa da Agnes

Rua Paulo Afonso, 833 – Santo Antônio, Belo Horizonte

Almoços: terça a sábado, de 12h às 15h

Informações: (31) 98738-7066

Instagram: @acasadaagnes

Gabo

Avenida Cristóvão Colombo, 336, Savassi, Belo Horizonte

Terça e quarta, das 18h às 23h; Quinta e sexta, das 18h à meia-noite; Sábado, das 12h à meia-noite

Instagram: @casa.gabo.bh

Casulo – Restaurante e experiências

Rua Olhos d’Água, 01 – Lapinha da Serra, Santana do Riacho

Funcionamento: terça a domingo

Reservas: (31) 98408-0368

Instagram: @casulolapinhadaserra

TOM

Av. Amazonas, 1049 – loja 70 – Centro, Belo Horizonte

Horários: quarta, quinta e sexta das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 0h; domingo das 12h às 17h

Instagram: @tomcozinha

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.