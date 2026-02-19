A jornada da banana: da simplicidade do PF à sofisticação autoral
Descubra como chefs de BH reinventam a fruta mais popular do Brasil em pratos salgados, sobremesas inusitadas e acompanhamentos criativos
A banana é uma das frutas mais presentes na mesa brasileira, circulando com naturalidade da feira ao restaurante de alta gastronomia. Em Belo Horizonte, chefs têm explorado sua versatilidade para além da sobremesa ou do acompanhamento tradicional, transformando-a em protagonista de pratos surpreendentes e criativos.
Essa jornada mostra como um ingrediente popular pode ganhar novas texturas, sabores e funções. Seja frita, em purê ou como base para um molho, a banana revela seu potencial em criações que desafiam o paladar e resgatam memórias afetivas com uma roupagem contemporânea.
Inspirado na culinária caribenha, o restaurante Gabo aposta nos patacones. Fatias de banana-da-terra recebem uma fritura dupla, resultando em uma base crocante para coberturas salgadas. A técnica, popular em diversos países da América Latina, ganha um toque autoral sem perder sua essência de comida de rua.
Já no tradicional prato feito, a fruta desempenha um papel de equilíbrio. No executivo da Cozinha Santo Antônio, ela acompanha o picadinho, atuando como um contraponto que suaviza a intensidade da carne e limpa o paladar para a próxima garfada, provando que sua função vai muito além de adoçar.
A banana também se firma como elemento estrutural. No Casulo, em Lapinha da Serra, o angu de banana-algodão serve como uma base densa e cremosa para o stinco de cordeiro. Na Casa da Agnes, o purê e o bobó de vegetais com banana-da-terra mostram como a fruta oferece conforto e sustenta pratos quentes.
A criatividade atinge seu ápice em pratos que subvertem expectativas. No Rivo, a sobremesa “não me chame de carbonara” combina a doçura da banana com o salgado do guanciale e do queijo pecorino. No TOM, o “Pastel do Centro” homenageia um clássico das pastelarias da cidade, mas com camadas que lembram um mil-folhas, unindo mousse de banana tostada a um creme de chocolate branco.
Serviço
Rivo
Rua São Paulo, 2514 – Lourdes, Belo Horizonte
Funcionamento: terça a sexta, 19h às 23h30; sábados, 12h às 15h e 19h às 23h30
Instagram: @rivo.bh
Cozinha Santo Antônio
Rua São Domingos do Prata, 453 – Santo Antônio, Belo Horizonte
Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 15h; Sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 17h; Quintas e sextas, das 19h às 23h
Instagram: @cozinhasantoantonio
A Casa da Agnes
Rua Paulo Afonso, 833 – Santo Antônio, Belo Horizonte
Almoços: terça a sábado, de 12h às 15h
Informações: (31) 98738-7066
Instagram: @acasadaagnes
Gabo
Avenida Cristóvão Colombo, 336, Savassi, Belo Horizonte
Terça e quarta, das 18h às 23h; Quinta e sexta, das 18h à meia-noite; Sábado, das 12h à meia-noite
Instagram: @casa.gabo.bh
Casulo – Restaurante e experiências
Rua Olhos d’Água, 01 – Lapinha da Serra, Santana do Riacho
Funcionamento: terça a domingo
Reservas: (31) 98408-0368
Instagram: @casulolapinhadaserra
TOM
Av. Amazonas, 1049 – loja 70 – Centro, Belo Horizonte
Horários: quarta, quinta e sexta das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 0h; domingo das 12h às 17h
Instagram: @tomcozinha
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.