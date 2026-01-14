Airfryer domina: as receitas mais buscadas pelos brasileiros em 2025

A airfryer foi a grande estrela da cozinha brasileira em 2025. O eletrodoméstico, que promete praticidade e refeições mais saudáveis, dominou as buscas por receitas no Google ao longo do ano, mostrando que se tornou uma ferramenta essencial no dia a dia.

A prova dessa versatilidade está na lista dos termos mais procurados, divulgada pelo Google Trends. Dos dez preparos que mais despertaram a curiosidade dos brasileiros, metade é feita na airfryer. A popularidade do equipamento cresceu tanto que ele agora é usado para receitas elaboradas.

Leia Mais

O cardápio na fritadeira elétrica vai do básico ao sofisticado. A clássica batata frita continua no topo da preferência, seguida de perto pela batata doce, que ganhou espaço como uma alternativa. Pratos como peixe e pastel também se destacaram, provando que o brasileiro adaptou receitas tradicionais para o novo método de cozimento.

O que realmente surpreende é a criatividade na hora da sobremesa. Pudim e bolo feitos na airfryer são as principais buscas, indicando uma nova forma de explorar a culinária. As pessoas estão descobrindo novas maneiras de preparar doces de forma rápida e eficiente.

Além do fenômeno da fritadeira elétrica, o ranking de 2025 revela outras tendências fortes. O interesse por doces que viralizaram nas redes sociais, como o "Morango do amor" e a "Uva do amor", mostra a influência digital na hora de decidir o que cozinhar. A cultura pop também deixou sua marca com o "Biscoito do round 6", inspirado na série de sucesso.

As 10 receitas mais buscadas de 2025

Morango do amor Biscoito do round 6 Ovo de páscoa caseiro Batata frita na air fryer Pudim na air fryer Batata doce na air fryer Bolo na air fryer Uva do amor Pastel na air fryer Peixe na air fryer

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata