Airfryer domina: as receitas mais buscadas pelos brasileiros em 2025
De batata frita e peixe a pudim e bolo: a versatilidade do aparelho conquistou a cozinha e as buscas no Google; confira a lista completa
compartilheSIGA
A airfryer foi a grande estrela da cozinha brasileira em 2025. O eletrodoméstico, que promete praticidade e refeições mais saudáveis, dominou as buscas por receitas no Google ao longo do ano, mostrando que se tornou uma ferramenta essencial no dia a dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A prova dessa versatilidade está na lista dos termos mais procurados, divulgada pelo Google Trends. Dos dez preparos que mais despertaram a curiosidade dos brasileiros, metade é feita na airfryer. A popularidade do equipamento cresceu tanto que ele agora é usado para receitas elaboradas.
Leia Mais
-
Como as airfryers se tornaram as preferidas nas cozinhas brasileiras?
-
-
Os 7 erros mais comuns ao usar a airfryer que estragam sua comida
O cardápio na fritadeira elétrica vai do básico ao sofisticado. A clássica batata frita continua no topo da preferência, seguida de perto pela batata doce, que ganhou espaço como uma alternativa. Pratos como peixe e pastel também se destacaram, provando que o brasileiro adaptou receitas tradicionais para o novo método de cozimento.
O que realmente surpreende é a criatividade na hora da sobremesa. Pudim e bolo feitos na airfryer são as principais buscas, indicando uma nova forma de explorar a culinária. As pessoas estão descobrindo novas maneiras de preparar doces de forma rápida e eficiente.
Além do fenômeno da fritadeira elétrica, o ranking de 2025 revela outras tendências fortes. O interesse por doces que viralizaram nas redes sociais, como o "Morango do amor" e a "Uva do amor", mostra a influência digital na hora de decidir o que cozinhar. A cultura pop também deixou sua marca com o "Biscoito do round 6", inspirado na série de sucesso.
As 10 receitas mais buscadas de 2025
-
-
-
Ovo de páscoa caseiro
-
-
Pudim na air fryer
-
Batata doce na air fryer
-
Bolo na air fryer
-
Uva do amor
-
Pastel na air fryer
-
Peixe na air fryer
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata