Sabores do Pará: 5 ingredientes com nomes indígenas que você precisa provar

A culinária do Pará preserva em seus sabores uma parte da história que muitos mapas tentaram apagar. Enquanto nomes de cidades foram alterados durante a colonização, ingredientes que formam a base da cozinha local mantiveram suas denominações indígenas, ecoando a voz dos povos originários até hoje. Esses nomes não são apenas palavras, mas um registro vivo da biodiversidade e da cultura amazônica.

Esses produtos da floresta vão muito além do exotismo e podem ser incorporados a pratos do dia a dia, trazendo novos aromas e texturas para a mesa. Conhecer a origem e o uso de cada um é o primeiro passo para explorar essa riqueza gastronômica, que é um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil.

Veja a seguir cinco desses ingredientes e como usá-los em casa

1. Tucupi

O caldo amarelo e ácido, extraído da raiz da mandioca brava, é um dos pilares da cozinha paraense. Por ser venenoso em seu estado cru, o líquido precisa ser cozido por dias para se tornar seguro para o consumo.

A palavra vem do tupi e é a base de pratos icônicos como o tacacá e o pato no tucupi, este último tradicionalmente servido no almoço do Círio de Nazaré.

Seu sabor marcante e complexo serve como um excelente marinador para carnes brancas ou pode ser reduzido para criar molhos agridoces e vibrantes para acompanhar peixes e saladas.

2. Jambu

Também conhecido como agrião-do-Pará, a erva de nome tupi é famosa por causar uma leve dormência e formigamento na boca, uma sensação conhecida como "treme".

As folhas e flores são usadas frescas no tacacá e em pratos com arroz. Em casa, o jambu pode ser refogado como a couve, adicionado a omeletes ou usado para dar um toque surpreendente a pestos e saladas frescas.

3. Açaí

Diferente da versão doce e misturada com frutas que se popularizou no resto do país, o açaí paraense é consumido puro. O creme denso e de cor roxa escura, fruto do açaizeiro, é servido como acompanhamento para peixe frito ou charque, geralmente com farinha d'água ou de tapioca. Seu sabor é terroso e pouco adocicado, funcionando como uma base nutritiva para pratos salgados.

4. Cupuaçu

Primo do cacau, o fruto amazônico possui uma polpa branca, cremosa e com um sabor agridoce inconfundível. O nome, de origem tupi, significa "fruta grande".

A polpa é extremamente versátil, usada para fazer sucos, cremes, sorvetes e mousses. Uma dica simples é bater a polpa congelada com um pouco de leite condensado para criar um creme rápido e delicioso.

5. Bacuri

De casca dura e polpa branca com um perfume intenso, o bacuri é outra joia da Amazônia. O sabor mescla notas doces e ácidas, sendo muito apreciado na produção de doces, geleias, licores e sorvetes. A polpa pode ser usada para rechear tortas e bolos, oferecendo um sabor sofisticado e único que remete diretamente à floresta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.