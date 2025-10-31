Confira a agenda gastronômica do fim de semana (1 e 2/11)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se você gosta de sair da rotina com eventos especiais e muita comida boa, está no lugar certo. Aqui, todas as semanas, indicamos eventos gastronômicos especiais que acontecem em Belo Horizonte.

Confira os destaques dos próximos dias:

Aniversário à moda espanhola

O Bar Pirex, localizado na praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte, vai celebrar seu aniversário de três anos neste domingo (2/11). Para a ocasião, o chef Caio Soter e Vitor Velloso (sócios da casa) vão se unir ao chef Rubens Catarina para uma imersão na Espanha.

No cardápio, os clientes vão encontrar famosos pintxos (espécie de sanduichinhos com uma base de pão) e criações como a azeitona recheada com vermute, dadinho de tapioca recheado com creme de anchova, espetinho de mil folhas de cupim, txuleta (corte bovino típico do País Basco. No Brasil, é mais conhecido como T-bone).

A sobremesa mais badalada do momento na cidade, a torta basca também estará no cardápio de aniversário da casa. A versão servida será de requeijão de corte com goiabada cítrica.

O bar vai funcionar com caipirinhas e drinques com vermute, vinho fortificado típico da Espanha.

Serviço

Taberna y Baderna - 3 anos do Bar Pirex

Domingo (2/11), das 12h às 20h

Avenida Amazonas, 1049 - loja 54 (2º andar)



Drinques temáticos

Drinque Kir Infernale é decorado com uma seringa no Bebedouro Bar e Fogo Hector Duarte/Divulgação

Até domingo (2/11), quem for ao Bebedouro Bar e Fogo (que tem unidades no Olhos D'Água, Região Oeste da Cidade e na Região da Pampulha) vai encontrar um menu de drinques especial de halloween. São oito criações desenvolvidas especialmente para a ocasião. O “Bloody Tequila” (R$ 20) é uma mistura de tequila, limão e pimenta; o “Kir Infernale” (R$ 32) consiste em uma taça de espumante e uma seringa com cassis; a “Sangria dos Olhos” (R$ 35), por sua vez, mescla vinho, frutas e “olhos” comestíveis; a “Black Fig Margarita” (R$ 40) combina o dulçor do figo e o molho shoyu.

O cardápio também conta com “Vandinha Addams Gin” (R$ 35), uma versão da gim tônica com cor de sangue, espuma branca e uma dentadura comestível; “El Pumpikin Mango” (R$ 38), uma mistura de tequila, limão, energético de manga, abóbora e especiarias; “Crime Passional” (R$ 37), uma fusão de tequila, Timur Berry (pimenta do Nepal), Grapefruit, limão e refrigerante de limão; e “Bloody Negroni” (R$ 39), que mescla gim, vermute, Campari e laranja sanguínea (com polpa de coloração avermelhada).



"Boa parte dos insumos desse cardápio já estão na nossa casa, fazem parte da nossa rotina. Aproveitam,os a oportunidade para brincar e dar liberdade para os barmans", destaca Diogo Manfredini, proprietário do bar.

Serviço



Bebedouro Bar & Fogo



Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

De segunda a sexta, das 17hà 0h

Sábado, das 11h30 à 1h

Domingo, das 11h30 às 23h30





Rua Adriano Chaves e Matos, 100 , Olhos D’Água (Espaço 356)

De segunda a sexta, das 17h à 0h

Sábado, das 11h30 à 1h

Domingo, das 11h30 às 20h



Festivais

Cannoli com patê de salmão, aioli de abacate e ovas é um prato do restaurante Udon para o BH Restaurant Week Beatriz Toussaint/Divulgação

Até o dia 23 de novembro, Belo Horizonte recebe a 28ª edição da BH Restaurant Week. O evento reúne mais de 45 restaurantes espalhados pela cidade. As casas se dividem em três categorias: tradicional (com menus completos por R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar), plus (R$ 68,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar) e premium (R$ 89 no almoço e 109 no jantar).

Outro festival gastronômico que chegou em Belo Horizonte e vai até o dia 16 de novembro é o Bar em Bar. O evento promovido pela Abrasel envolve mais de 500 bares espalhados por 15 estados brasileiros

Cada bar participante criou um petisco exclusivo para o festival, que busca atrair cada vez mais gente para a gastronomia, oferecendo petiscos com preços acessíveis.

