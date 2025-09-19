Confira a agenda gastronômica do fim de semana (20 e 21/9)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Você piscou e já estamos chegando no penúltimo fim de semana de setembro. E, se você ainda não sabe, a cada semana, te indicamos os melhores eventos gastronômicos que acontecem em Belo Horizonte. Descubra, aqui, o ideal para você:

Massa crocante

É uma missão difícil encontrar um brasileiro que não seja apaixonado por pastel. Exatamente por isso, o Mercado de Origem, localizado no Olhos D’Água, vem investindo em festivais que celebram essa iguaria brasileira.

Neste fim de semana (20 e 21/9), restaurantes e lojistas do Mercado vão preparar pastéis com diferentes recheios e tamanhos. O restaurante Pescador vai servir uma dupla de pastéis (R$ 20), um de camarão cremoso e outro de carne , enquanto Indian Spice vai fazer pastéis recheados com castanha, batata e ervilha servida com molho de manga caseiro, por R$ 34.

O restaurante Ulisses, por sua vez, desenvolveu um pastel recheado com calabresa e muçarela (R$ 14). Quem apostou em um sabor já muito amado pelos mineiros foi o Salute, que vai servir a massa frita recheada com queijo e doce de leite (R$ 12,90).

Uma opção um pouco diferente foi formulada pelo Pastelette, com uma porção de mini pastéis de queijo canastra em formato de capeletti, acompanhados de carne cozida na cerveja Irish red Ale e vinagrete picante, por R$ 45,90. O Bistrô Home também apostou em uma porção de pastel com os sabores: carne seca com catupiry e banana-da-terra; alho-poró, bacon e cream cheese; frango com catupiry; e queijo canastra, por R$ 29,90.

O restaurante Pinga e Frita vai servir os tradicionais pastéis de carne e queijo (R$ 22), com maionese de alho assado. Outra casa, o Mandacaru, vai preparar uma porção de pastéis de bobó de camarão (R$ 48).

Serviço



Sábado e domingo (20 e 21/9), das 11h às 18h

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos d'Água

Entrada gratuita

Para comer e aprender

Neste sábado (20/9), o Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, vai receber o festival 'Além das Montanhas', que mescla cultura, moda e gastronomia. Dentre a vasta programação, destacamos as aulas show com Maria Clara Magalhães e Carol Fadel, do projeto Matula.

Elas vão preparar três pratos para o público aprender e, se desejar, degustar depois. O primeiro deles, que será preparado às 13h30, é o frango caipira pinga e frita com creme de milho e farofa de torresmo de frango com limão capeta.

Depois, às 16h, vão ensinar a receita do arroz com suã de porco caipira, chips de tubérculos, picles de cebola roxa e azeite suave de pimenta.

Por fim, às 19h, o preparo vai ser uma canjiquinha de milho crioulo com porco (copa lombo e bacon artesanal) e frutos do mar (polvo, lula e camarões) finalizada com coalhada e coentro.

Todos os pratos poderão ser comprados por R$ 45 após a aula. Vale ressaltar que o café Magrí, que fica no Parque do Palácio, vai estar operando normalmente.

Serviço



Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras (Parque do Palácio)

Sábado (20/9), das 13h às 23h

Ingressos pelo link

