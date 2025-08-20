Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Preparar nuggets em casa pode ser mais fácil do que parece, e é uma escolha muito mais saudável para toda a família. Como uma alternativa aos produtos industrializados, repletos de conservantes e sódio, essa receita na airfryer é a solução perfeita. Em poucos minutos, é possível ter nuggets dourados, com uma casquinha crocante e um interior suculento, sem a necessidade de uma gota de óleo.

A versatilidade é um dos grandes trunfos desta receita, que agrada tanto o paladar das crianças quanto o dos adultos. A base de frango pode ser adaptada com diversos temperos e até com a adição de legumes, tornando o prato ainda mais nutritivo. Além disso, a receita rende bastante e é ideal para congelar, garantindo uma opção prática e rápida para o almoço, o lanche ou para aqueles dias de correria.

Leia mais

Aprenda a receita para nuggets caseiros

A magia dessa receita começa com ingredientes simples, que você provavelmente já tem na geladeira.

Ingredientes

500g de peito de frango cru e sem pele;

1 ovo;

2 fatias de pão de forma sem casca (ou 1 xícara de farinha de pão);

2 colheres de sopa de leite;

1 dente de alho amassado;

sal e pimenta a gosto;

cheiro-verde picado (opcional);

farinha panko ou farinha de rosca para empanar;

azeite em spray ou pincelado.

Modo de fazer

comece processando o peito de frango cru em um processador de alimentos ou liquidificador até obter uma pasta homogênea; em seguida, adicione o ovo, o leite, o pão umedecido, o alho e os temperos; bata novamente até a massa ficar firme e fácil de manusear; com as mãos levemente untadas com azeite, molde porções da massa em formatos de nuggets; passe cada um na farinha panko para um acabamento ultracrocante, ou na farinha de rosca para uma crocância mais tradicional; disponha os nuggets em uma bandeja; se quiser adiantar o preparo para a semana, essa é a hora de levá-los para o freezer por algumas horas antes de transferir para saquinhos.

Em poucos minutos, é possível ter nuggets dourados Pexels

Airfryer: o caminho para a crocância perfeita

A grande vantagem de usar a fritadeira de ar é o resultado dourado e crocante sem o uso de óleo em excesso. Pré-aqueça a airfryer a 200 °C por 5 minutos. Distribua os nuggets na cesta em uma única camada, sem sobrepor os pedaços, garantindo que o ar quente circule por igual.

Programe 12 a 15 minutos, virando os nuggets na metade do tempo (por volta dos 7 minutos). Isso assegura um cozimento uniforme e uma casquinha perfeita em todos os lados. Para um dourado ainda mais intenso, borrife um pouco de azeite em spray antes de ligar a máquina.

Variações e acompanhamentos que combinam

Para uma refeição completa, sirva os nuggets com molhos caseiros e acompanhamentos frescos. O clássico molho de mostarda e mel é uma excelente pedida, assim como uma maionese temperada com limão e ervas. Outras opções incluem um ketchup caseiro ou um molho barbecue para um sabor mais defumado.

Aposte em inovações como adicionar queijo muçarela ou legumes ralados na massa de frango, ou até mesmo usar farinha de milho no empanado para um toque mais rústico.