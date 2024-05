Começa nesta quinta-feira (16/5) e vai até 2 de junho o Festival Brasil Sabor. Idealizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o evento é anual e ocorre simultaneamente em todo o país. Mais de 600 estabelecimentos, localizados em 23 estados brasileiros, além do Distrito Federal, já estão confirmados. Em Minas, 28 bares e restaurantes vão participar, sendo 21 deles em BH; também participam as cidades de Campanha, Diamantina, Capitólio, Santa Luzia e Ouro Preto.

O tema desta 18ª edição é "Pra toda gente, pra todo gosto" e pretende destacar receitas que utilizam ingredientes regionais preparadas por bares e restaurantes de todo o Brasil. A ideia é valorizar a identidade cultural e a construção plural da culinária brasileira. Os estabelecimentos inscritos apresentarão apenas um prato durante todo o evento.

A presidente da Abrasel e idealizadora do festival, Karla Rocha, comenta que o evento é uma excelente oportunidade para os estabelecimentos ampliarem sua visibilidade e impulsionarem as vendas. "Além disso, é uma ótima ocasião para exibirem suas habilidades gastronômicas".

Confira os participantes em Minas Gerais

Belo Horizonte

Amadís – Anchieta

Endereço: Rua Vitório Marçola, 160 - Anchieta

Prato: Camarão do Véio Chico (Arroz cremoso, com um delicioso molho de moqueca envolvendo camarões e leite de coco. Com adição de camarões empanados e acompanhado por batata chips)

Preço: R$ 155





Amadís – Fleming

Endereço: Av. Fleming, 480 - Ouro Preto

Prato: Camarão do Veio Chico (Arroz cremoso, com um delicioso molho de moqueca envolvendo camarões e leite de coco. Com adição de camarões empanados e acompanhado por batata chips)

Preço: R$ 155

Assacabrasa

Endereço: Rua da Bahia, 1759 - Lourdes

Prato: Cupim Aromático (Cupim defumado com especiarias, utilizando o método de cozimento “Low and Slow”, e mandioca na manteiga de garrafa)

Preço: R$ 75





Baiana do Acarajé

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 440 - Savassi

Prato: Moqueca do Chef (Moqueca mista prepara com camarão, badejo, siri e banana)

Preço: R$ 152





Bar e Museu Clube da Esquina

Endereço: Rua Paraisópolis, 738 - Santa Tereza

Prato: Galinhada Morena (Galinhada do clube e exclusiva da Chef: Galinhada morena preparada com coxa, sobrecoxa e peito desossado, acompanhada de creme de milho verde e quiabo tostado.)

Preço: R$ 54,90





Boi Vitório

Endereço: Av. Afonso Pena, 4374 - Cruzeiro

Prato: Costelinha Caipira (Costelinha barbecue de goiabada com cachaça, batata cascão servida com salsa cítrica)

Preço: R$ 94,90





Cabaña Porteña

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1600 - Piso L1 DiamondMall

Prato: Lomo com arroz à piamontese (Filet mignon preparado na parrilla, acompanhada de salada da casa e arroz à piamontese. Finalizado com alho poró e cheiro verde)

Preço: R$ 119





Cunha's Bar

Endereço: Rua Quimberlita, 320 - Santa Tereza

Prato: Língua Executiva (Língua ao molho de vinho, arroz, feijão, salada, legumes e purê)

Preço: R$ 26,90





Da Boca Cidade Nova

Endereço: Rua Alberto Cintra, 32 - Bairro União

Prato: Picadinho de Filet Mignon (Picadinho de filet mignon, farofa de alho, ovo frito e banana a milanesa)

Preço: R$ 34

Dona Lucinha

Endereço: Rua Padre Odorico, 38 - São Pedro

Prato: Tutu (Tutu de feijão servido com arroz com alho, lombo, abacaxi grelhado e couve)

Preço: R$ 62

Estação Arena

Endereço: Rua Engenheiro Bernardo Sayão, 285 – Cidade Nova

Prato: Frango ao molho cremoso (Iscas de frango, molho cremoso acompanhado por deliciosa batata frita)

Preço: R$ 34,90





Estação Parada do Cardoso Pizzaurante

Endereço: Rua Dores do Indaiá, 409 - Santa Tereza

Prato: Pizza de carpaccio com burrata (Sabrosa pizza de massa fina, mozarela de búfala, carpaccio bovino, molho de alcaparras, parmesão, burrata, molho pesto e orégano)

Preço: R$ 68





Expetáculo na Brasa

Endereço: Av. Augusto de Lima, 233 sobreloja 39 (Edifício Maletta)

Prato: Língua Defumada ao molho madeira (Deliciosa língua defumada ao molho madeira, acompanhada de purê com queijo minas e arroz branco)

Preço: R$ 40





Kitutu Gastronomia Afro-brasileira

Endereço: Rua Araão Reis 496 - Centro

Prato: Angu de Mina (Angu preparado com fubá de moinho d'água servido com isca de coração de boi ao molho, suã, batata doce, batata, jiló, cenoura, quiabo, couve, cebolinha e moranga)

Preço: R$ 45,90





Let's Drink Food Meat

Endereço: Rua Ilacir Pereira Lima, 199 - Silveira

Prato: Frango na crosta ao pesto (Filé de frango grelhado, gratinado com mussarela e castanha de caju, regado ao molho pesto. Acompanham arroz, purê de moranga e saladinha da casa)

Preço: R$ 33,99





Ofélia Bar

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 311 - Santa Efigênia

Prato: Supremo Filé com Batatas Douradas (Filé mignon selado na manteiga de garrafa, servido com mini batatas fritas laminadas e fonduta de queijo)

Preço: R$ 59,90





Restaurante Casa da Madrinha

Endereço: Av. Barbacena, 212 - Barro Preto

Prato: Parmê da Madrinha (Steak de costelinha de porco desfiada com algumas especiarias da casa servido com purê de batata, presunto e mussarela em cama de molho de tomate especial. Acompanha arroz branco e abobrinha gratinada ao modo madrinha)

Preço: R$ 49,90





Restaurante Cheiro Verde

Endereço: Rua dos Tupis, 495 - Centro

Prato: Filé de tilápia à parmegiana (Filé de tilápia à parmegiana, arroz, purê de batata, crispy de cebola, molho de limão.)

Preço: R$ 21,90





Sabor na Praça

Endereço: Av. Amazonas, 1314 - Barro Preto

Prato: Crocância de Tilápia (Delicioso e tradicional arroz com feijão servido com tilápia empanada crocante, purê de batata e salada - alface, tomate, cenoura e brócolis)

Preço: R$ 27





Xico da Carne Cidade Nova

Endereço: Rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 772 - Cidade Nova

Prato: "Xico" Mineiro (Delicioso tropeiro preparado com linguiça caseira, bacon, feijão carioquinha, ovo, couve, farinha especial acompanhada de costelinha e vinagrete)

Preço: R$ 29,90

Xico da Carne Santa Inês

Endereço: Rua Contagem, 1966 - Santa Inês

Prato: "Xico" Mineiro (Delicioso tropeiro preparado com linguiça caseira, bacon, feijão carioquinha, ovo, couve, farinha especial acompanhada de costelinha e vinagrete)

Preço: R$ 29,90





Campanha

Empório Princesa Lanchonete e Bistrô

Endereço: Praça Dom Ferrão, 13 - Centro

Prato: Uai Filé ao molho Campanhense (Prato mineiríssimo, preparado especialmente com todos os ingredientes da nossa cidade. Arroz, filé suíno sobre fatia generosa de queijo minas frescal ao molho de ponkan e rúcula)

Preço: R$ 50





Capitólio

Restaurante Flutuante Porto do Turvo

Endereço: MG 050 - KM 306 S/N

Prato: Tilápia Lago Dourada (Filé de tilápia marinado no limão, grelhado e dourado no azeite com molho agridoce de maracujá e mel servido com purê de batata preparado com manteiga e creme de leite. Acompanha arroz branco salpicado com alho frito)

Preço: R$ 48





Diamantina

Bar da Lu

Endereço: Praça do Mercado Velho, 99

Prato: Feijoada Raiz (Deliciosa feijoada cozida lentamente com todos os pertences. De lamber os beiços.)

Preço: R$ 35





Fino Trato

Endereço: Av. João Antunes de Oliveira, 859 - Cazuza

Prato: Escondidinho de Carne de Sol (Escondidinho de carne de sol preparado na manteiga de garrafa servido com purê de mandioca)

Preço: R$ 25,90





Ouro Preto

São Miguel Restaurante - Hotel Pousada do Arcanjo

Endereço: Rua São Miguel Arcanjo, 270 - Centro

Prato: Santa Feijô (Deliciosa feijoada com ingredientes selecionados: paio, calabresa, costelinha, bacon defumado e carne seca, com o toque especial do tempero caseiro da cozinha mineira do Arcanjo)

Preço: R$ 69





Santa Luzia

Adega Gastrobar

Endereço: Rua Direita, 464 - Centro Histórico

Prato: Risoto Mineiro (Risoto de linguiça defumada, bacon e queijo Canastra, finalizado com couve palha e toucinho de barriga)

Preço: R$ 59

Casarão Gold

Endereço: Rua Direita, 708 - Centro

Prato: Mexidão (Arroz branco, feijão roxinho, bacon, linguiça defumada, ovo mexido, torresmo de barriga e delicioso ovo frito por cima)

Preço: R$ 24,90

Serviço

18º Festival Brasil Sabor

Quando: 16 de maio a 2 de junho

Mais informações em: brasilsabor.com.br

Instagram: @festivalbrasilsabor

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata