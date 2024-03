No dia 20 de março, é celebrado o Dia Mundial Sem Carne. O movimento surgiu em 1985 nos Estados Unidos. A iniciativa partiu da ONG Farm (da sigla em inglês: Farm Animal Rights Movement), que atua na defesa dos direitos dos animais.

Segundo uma pesquisa do IBOPE, em 2018, cerca de 14% da população brasileira não consome carne. Estima-se que, em Belo Horizonte, mais de 30 mil habitantes são adeptos ao veganismo. Para essas pessoas e para aqueles que desejam comemorar a data, o Estado de Minas selecionou 10 opções de petiscos sem carne em bares da capital. Confira:

Croquete Flor de Lis

Disponível no O Candiá Bar, o Croquete Flor de Lis é um croquete de babaganoush (salada de origem libanesa feita de purê de berinjela assada ou grelhada, tahine e suco de limão) com sour cream (R$ 33).

Croquete de babaganoush com sour cream no O Candiá Henrique Santos/Divulgação

O Candiá (@ocandiabar)

Avenida Francisco Sá, 430 - Prado

Tartar Babuíno



No cardápio da Monka Cervejaria, você pode encontrar o Tartar Babuíno. Tartar de beterraba assada e batida na ponta da faca com cebola branca, pimenta dhipotle, mostarda dijon e azeite, servido em chips caseiros de batata asterix (R$ 49).

Tartar de beterraba na Monka Cervejaria Gustavo Andrade/Divulgação

Monka Cervejaria (@monkacervejaria)

Rua Nossa Sra. de Lourdes, 111 - Olhos D'Água

Ceviche de cogumelo



No Uaimií, o ceviche de cogumelo é uma opção, além de gostosa, refrescante, composto de cortes de cogumelos porto-belo, cebola roxa, pimenta dedo-de-moça, tomate, coentro e chips de batata doce e inhame (R$ 41,90).

Ceviche de cogumelo da cervejaria Uaimií Bruno Correa/Divulgação

Uaimií (@uaimii)

Rua Grão Mogol, 1176 - Sion

Quiabo grelhado



No coração da cidade, o Babel oferece o quiabo grelhado no fogo em seu cardápio. Para acompanhar, milho crocante, mel de rapadura cítrico e flor de sal (R$ 32).

Quiabo grelhado no restaurante Babel Bruno Werneck/Divulgação

Babel (@babelbh)

Avenida Bias Fortes, 1160 - Lourdes

Hummus com coalhada

No Bar Pirex, você encontra o hummus, uma espécie de patê com origem árabe feito com grão-de-bico cozido. Esse é servido com coalhada e pipoca de grão-de-bico e pão pita (R$ 22).

Hummus com coalhada e pipoca de grão de bico no Pirex Pirex/Divulgação

Bar Pirex (@barpirex)

Avenida Amazonas, 1049 - loja 54 - Centro

Bacaxi de Mineiro

No Amadís, você encontra o Bacaxi de Mineiro. Abacaxi grelhado com doçura caramelizada, acompanhado do queijo Minas da Canastra, flambado na cachaça de Salinas na mesa. O prato é glaciado com melado de cana (R$ 49).

Bacaxi de Mineiro no Amadís Amadís/Reprodução

Amadís (@amadisbar)

Avenida Fleming, 480 - Ouro Preto

Rua Vitório Marçola, 160 - Anchieta

Cremosinha



O menu do Baixaria BH traz como opção o Cremosinha. Terrine de gorgonzola, finalizado com nozes e mel, acompanhado de fatias de baguete (R$ 29,90).

O Cremosinha faz parte do menu vegetariano do Baixaria Wilkie B./Divulgação

Baixaria (@baixariabh)



Avenida dos Andradas, 367 - Loja 334 - Centro

Arancine de queijo Canastra com aioli

Disponível no Vila Maloca, o Arancine de queijo Canastra reúne a culinária mineira e italiana. Arancine é um produto tradicional da culinária da ilha da Sicília, na Itália. Trata-se de um bolinho de arroz de risoto frito, no Vila Maloca, é feito de queijo canastra e aioli de alho assado (R$ 37,90).

Arancine de queijo Canastra do Vila Maloca Vila Maloca/Divulgação

Vila Maloca (@vila_maloca)

Rua Manicoré 278, Cachoeirinha

Conserva de berinjela



Durante sua visita ao Bença Bençoi, a conserva de berinjela pode ser uma boa pedida. Versão agridoce da caponata de Berinjela com azeitona, passas, pimentões e mostarda em grãos, servidos em torrada frescas (R$24,90).

Conserva de berinjela no Bença Bençoi Victor Schwaner/Divulgação

Bença Bençoi (@benca.bencoi)

Rua Diamantina, 492 - Lagoinha

Guioza caldoso de umbigo de banana

Dentre as diversas opções sem carne do Florestal, o guioza caldoso de umbigo de banana se destaca (R$ 38). O umbigo de banana é um pêndulo que se forma abaixo do último cacho de banana ainda verde da bananeira.

Guioza recheado de umbigo de banana do restaurante Florestal Daniel Iglesias/Divulgação

Florestal (@florestal.bh)

Av. Assis Chateaubriand, 176 - Floresta

Os pratos sem carne estão disponíveis ao redor de Belo Horizonte, não só hoje, mas todos os dias. A variedade de raízes, frutas, legumes e grãos fazem parte de receitas deliciosas. Experimente você também.