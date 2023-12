Fuja das bebidas tradicionais neste Ano-novo e use a criatividade para fazer diferentes drinques.

Passado o Natal, o réveillon entra em cena. Começam todos os preparativos para celebrar a passagem do ano com a família e os amigos. Afinal, é momento de brindar o ano que passou e receber bem o que está se iniciando.

Uma das principais tradições na passagem de ano, é abrir o espumante de ano-novo. Porém, ao longo da noite outras bebidas são pensadas e preparadas. Pensando nisso, o Degusta separou 16 receitas de drinques gostosos e de fácil preparo para quem deseja sair do óbvio. Há opção sem álcool, com frutas e até de balinhas com vodca. Confira abaixo.



1) Caipirinha de maracujá sem álcool

Drinque de maracujá sem álcool é uma opção para a festa de Ano-novo Freepik/Reprodução

Ingredientes

10 gotas de adoçante líquido;

cubos de gelo a gosto;

água tônica;

Modo de Preparo

1) Em um copo, coloque o gelo, o suco de maracujá, o adoçante e misture bem.

2) Em seguida, acrescente a água tônica até completar o copo.

3) Você pode usar uma fatia de limão para decora



2) Pink Lemonade

Pink Lemonade é uma opção bonita e gostosa para que prefere drinques mais leves. Freepik/Reprodução

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

4 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de suco de groselha

1 xícara de chá de suco de limão siciliano

1 xícara de chá de morangos

Fatias de limão siciliano e cerejas para decorar

Gelo a gosto

Modo de Preparo

1) Em um recipiente de vidro grande, acrescente o açúcar, a água, o suco de groselha, o suco de limão e os morangos lavados e cortados em duas partes.

2) Tampe o recipiente com papel plástico e deixe a mistura descansar por vinte minutos para que os morangos fiquem macerados no açúcar.

3) Depois de vinte minutos, complete o recipiente com bastante gelo, pois a bebida deve ser refrescante.

4) Acrescente limão siciliano cortado em rodelas e cerejinhas para decorar. Desta forma, a bebida fica parecida com uma sangria.

5) Sirva em copos de vidro e aproveite!



3) Mojito

Com mais de 100 anos, o Mojito é um coquetel à base de rum branco Rodrigo Faria/Divulgacao

Ingredientes

1 dose de rum claro

3 colheres de sopa de açúcar cristal

1 limão taiti pequeno

folhas de hortelã fresco

refrigerante de limão

Modo de Preparo

1) Coloque o limão num copo de boca larga.

2) Com o socador amasse os limões.

3) Junte um punhado de folhas de hortelã.

4) Encha o copo com gelo até a boca e complete com o refrigerante de limão e o rum branco.

5) Jogue mais algumas folhas frescas de hortelã por cima e sirva.

4) Sangria

A sangria, também bastante conhecida como zurra, é uma bebida feita com base numa mistura de vinho tinto ou vinho branco, sumo de fruta, pedaços de frutos e açúcar Freepik/Reprodução

Ingredientes

1 unidade de maçã picada(s)

1 unidade de laranja picada(s)

3 fatias de abacaxi picada(s)

10 unidades de uva ao meio

700 ml de vinho tinto

400 ml de suco de laranja

1 lata de refrigerante sabor limão

Açúcar a gosto

1 unidade de casca de laranja para decorar

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes gelados e adoce a gosto. Sirva gelado.



5) Gim tônica com abacaxi

Gin tônica com abacaxi é uma opção rápida e refrescante Freepik/Reprodução

Ingredientes

50ml de gin

3 cubos de abacaxi

1 tônica

1 ramo de alecrim

Pedras de gelo

Modo de preparo

1) Em um copo longo, coloque as pedras de gelo e os cubos de abacaxi.

2) Adicione o gin e a tônica e mexa até gelar.

3) Finalize com um ramo de alecrim fresco.



6) Aperol spritz

O Spritz é um coquetel alcoólico italiano muito refrescante Victor Schwaner/Divulgação

Ingredientes

90 ml de espumante Prosecco (3 partes)

60 ml de aperol (2 partes)

30 ml de água com gás ou Club Soda (1 parte)

Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo

1) Coloque bastante gelo em uma taça.

2) Em seguida, despeje o Aperol e o espumante.

3) Mexa delicadamente.

4) Depois, adicione a água com gás e misture novamente.



7) Long Island Iced Tea

O Long Island Iced Tea é um tipo de Coquetel alcóolico preparado com vodka, tequila, rum claro e gin Freepik/Reprodução

Ingredientes

10 ml de tequila

10 ml de gim

10 ml de vodka

10 ml de rum

15 ml de licor de laranja

15 ml de xarope de açúcar

Suco de 1/2 limão tahiti

Gelo a gosto

Coca-Cola para completar

Modo de preparo

1) Em uma coqueteleira, coloque a tequila, o gim, a vodka, o rum, o licor de laranja, o xarope de açúcar, o suco de limão, o gelo, feche e agite bem para misturar.

2) Abra, acrescente a Coca-Cola para completar, feche e agite apenas duas vezes.

3) Despeje em um copo gelado e com gelo.



8) Caipirinha de cerveja

Beer Caipirinha, também conhecida como caipirinha de cerveja, é um drink famoso e queridinho Reprodução

Ingredientes

1 limão

2 colheres de sopa de açúcar

1 unidade de cerveja

60 ml de cachaça (vodka, rum ou tequila)

Gelo a gosto

Modo de preparo

1) Higienize o limão, corte ele em 4 partes e retire a parte branca.

2) Coloque as partes do limão em 2 copos (2 pedaços em cada).

3) Adicione o açúcar e macere bem com um socador.

4) Acrescente a cerveja, a cachaça, o gelo e misture bem.

9) Batida de vinho

Fácil de fazer, a batida une vinho tinto suave e leite condensado Reprodução

Ingredientes

1 garrafa de vinho tinto suave (bem gelado)

1 lata de leite condensado

Cubos de gelo (opcional)

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até misturar bem.

10) Batida de vinho com chocolate

Com vinho, leite condensado e bombons, a batida é uma boa opção para quem gosta de drinques mais doces Reprodução

Ingredientes

5 bombons Sonho de Valsa

1 caixa de leite condensado

500 ml de vinho tinto suave

Gelo a gosto

Modo de preparo

1) Coloque o vinho, o leite condensado, os bombons e o gelo no liquidificador.

2) Bata por 2 minutos na velocidade máxima do liquidificador.

3) Despeje em um copo gelado e com gelo.



11) Soda italiana alcoólica

A soda italiana é feita com suco de limão e vodka Reprodução

Ingredientes

Gelo a gosto

Suco de 1/2 limão (cerca de 15 ml)

40 ml de vodka

Água com gás gelada para completar

Modo de preparo

1) Em um copo, coloque os gelos, o suco de limão, a vodka e complete com a água com gás.

2) Misture delicadamente e decore com uma rodela de limão.



12) Drink com Skol Beats e vodka

O drinque é atração entre os jovens e uma boa opção para as festas de final de ano Reprodução

Ingredientes

4 morangos

1 pau de canela triturado

Gelo

50 ml de vodka

1 Skol Beats zodiac elemento fogo

Modo de preparo

1) Em uma coqueteleira, coloque os morangos e macere eles para espremer a polpa.

2) Adicione a canela e encha com gelo.

3) Acrescente a vodka, feche e agite para misturar.

4) Transfira para um copo grande e complete com a Skol Beats.

13) Mimosa

O coquetel de mimosa consiste em champanhe e suco de laranja Freepik/Reproduçã

Ingredientes

Uma parte de suco de laranja

Três partes de espumante

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma taça e misture delicadamente

14) Negroni Sbagliato

Negroni Sbagliato é um coquetel famoso Bar Basso, em Milão. Freepik/Reprodução

Ingredientes

60 ml de vermute doce

60 ml de Campari

120 ml de espumante (ou champange prosecco)

Laranja para decorar

Gelo

Modo de preparo

1) Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes (exceto a laranja) e mexa.

2) Sirva em um copo old fashioned com rodelas de laranja.

15) Ponche de frutas

Uma refrescante opção para uma festa cheia Reprodução

Ingredientes

1/2 abacaxi

1 laranja

2 maçãs

2 kiwis

2 pêssegos em lata

1 cacho grande de uvas sem sementes

400 ml de vinho branco

200 ml de suco de laranja

200 ml de água mineral

200 ml de refrigerante de guaraná

1 garrafa de espumante

Gelo a gosto

Modo de preparo

1) Pique as frutas em pedaços médios. A uva deve ser cortada ao meio;

2) Misture as frutas com o vinho, o suco de laranja, a água mineral, o refrigerante e por último o espumante;

3) As bebidas devem estar todas geladas;

4) Acrescente o gelo e misture delicadamente.

16) Gummy shots



As balas com vodka são mais famosas em pool party, mas podem ser feitas para todos os estilos de festas Reprodução

Ingredientes:

Ursinhos de gelatina

Vodca



Modo de preparo:

1) Em uma bacia, coloque os ursinhos junto com a vodca e só esperar eles absorverem todo o líquido.

2) Deixe no freezer por cerca de 1 hr.

3) E estão prontas! Mas vai com calma, parece que não faz efeito, mas não subestime os gummy bears

