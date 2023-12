Na noite de 31 de dezembro, é possível avistar nas mais diversas comemorações, um mar de gente vestindo branco, costume tradicional apenas no Brasil. Alguns apostam no amarelo, mas afinal, o que significa cada cor para a virada do ano?



Em entrevista ao Estado de Minas, o astrólogo Bre (@bretanho) que viralizou nas redes sociais ao falar sobre astrologia, numerologia e dar previsões para 2023, explicou o significado das cores para usar no último dia do ano.



“Vale ressaltar antes dos significados, o porquê que é indicado. A numerologia das cores permite escolher as cores que emitem as vibrações certas com os números do ano pessoal de cada pessoa e, assim, reforçar a energia positiva de sua vida", explica Bre.

De acordo com o astrólogo, as cores estão ligadas aos números primários (do 1 ao 9). Assim, escolher a cor apropriada a cada momento da vida potencializa a vibração energética inerente. Emitir as vibrações certas, pode ajudar a alcançar o que deseja e a viver com maior tranquilidade.



Fugindo dos significados clássicos, de que branco traz paz, amarelo, dinheiro e vermelho, paixão, Bre traz os significados das cores de acordo com a numerologia. Pense nos seus maiores desejos para 2024 e escolha a cor ideal para usar na virada.



- Branco e Rosa: concedem e estimulam a generosidade, universalidade, sentido prático, objetividade, justiça, poder, sucesso material.



- Vermelho: concede e estimula liderança, ousadia, determinação, iniciativa, independência.



- Amarelo: concede e estimula a comunicação, expressividade, criatividade.



- Azul: concede e estimula a adaptação, liberdade, independência, desprendimento.



- Verde: concede e estimula a estabilidade, ordem, persistência, disciplina, organização.



- Roxo: muito ligada ao perfeccionismo, introspeção e intuição.



- Laranja: união, colaboração, coordenação, participação, flexibilidade, adaptação.



Para quem gosta de seguir a numerologia e escolher a cor certa para a virada, vem um questionamento comum: podemos usar preto no dia 31? De acordo com a numerologia, o preto pode representar a busca pelo autoconhecimento, a conexão com o inconsciente e a capacidade de enfrentar e superar os desafios da vida. Também pode ser associada ao luxo, elegância e refinamento.



O ponto da cor preta, muitas vezes, também pode ser o fato de que está também associada ao luto, melancolia e tristeza, pois é essa sensação que temos quando estamos em ambientes escuros. No fim, o preto na astrologia é sempre enfrentado como algo que "precisa de luz", pode representar o subconsciente/inconsciente, algo que precisa "vir à tona".



“Nunca recomendo a cor preta, pois pode simbolizar seu desejo em manter inconsciente algumas questões. Usar a cor que conceda e estimule o que você quer/precisa para 2024 é sempre o mais indicado. E, convenhamos, todos nós precisamos enfrentar nossas sombras, certo?” Conclui Bre.



Qual a cor ideal para a virada de ano?



Se mesmo sabendo dos significados das cores você ainda está na dúvida da cor ideal para o ano novo, o astrólogo traz a dica: “Na numerologia, a cor de 2024, é o rosa, visto que é um ano 8. A cor é associada ao sucesso material, organização/planejamento, buscar estrutura e justiça. O marrom também é uma boa aposta por trazer significados parecidos”.



Independentemente do que você deseja atrair para 2024, o simbolismo das cores pode ser usado de diferentes formas. Se não quiser abrir mão da roupa branca para o ano novo, mas deseja mais que um ano de paz, aposte em sapatos, lingerie, acessórios e maquiagem. Só não deixe de traçar as metas e acreditar nos seus maiores desejos para o ano que chega.