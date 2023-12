Amazon Brasil lança e-book com Receitas de Natal em Projeto Solidário para Casa do Zezinho

Unindo Natal, gastronomia e literatura, a Amazon Brasil lança o novo e-book “Um Natal à brasileira: delícias na mesa para celebrar com sabor”. A obra, que conta com receitas que celebram o Brasil de Norte a Sul do país, terá todo lucro das vendas revertido integralmente à Casa do Zezinho, organização não governamental que assiste crianças da Zona Sul da cidade de São Paulo.

O livro reúne grandes nomes da gastronomia do país, como os chefs Helena Rizzo, Moacir Santana, Roberta Sudbrack, Fabrício Lemos, Thiago Castanho, Paulo Machado, Elisa Fernandes e também os criadores de conteúdo Ana e Zé do blog Do Pão ao Caviar, e os autores KDP, José Miguel e Mirlla Muniz e traz receitas especiais que marcaram a memória afetiva desses representantes da gastronomia nacional.

Ao todo, o ebook conta com dez receitas, divididas em entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas, que são guiadas com o passo a passo descrito pelos chefs e autores. Além das dicas, o toque especial dos experts é notado na escolha criteriosa de ingredientes nacionais, destacando a autenticidade e a essência da culinária brasileira.

O e-book já está disponível na Loja Kindle pelo valor de R$9,90 e pode ser lido com o aplicativo Kindle, bem como e-readers Kindle, além de estar disponível para assinantes do Kindle Unlimited.