Belo Horizonte recebe neste fim de semana mais uma edição do Circuito Gastronômico de Favelas. O festival acontece na Rua da Passagem, na Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e reúne 12 cozinheiros de diversas comunidades da capital. Neste domingo (3/12), o samba fica a cargo de Manu Dias e Dé Lucas, morador da Comunidade da Serra, e pai do ator Cícero Lucas, protagonista do filme “Marte Um”.

Com menu composto apenas por receitas autorais, o Circuito Gastronômico de Favelas tem o intuito de empoderar cozinheiros periféricos e promover a arte e cultura nas comunidades. O evento faz uma homenagem a Rudney Carvalho, cavaquinista que faleceu em outubro de 2023 e que se apresentou em todas as edições do projeto. O Circuito aporta na Rua da Passagem, a partir das 12h, com entrada gratuita. Os Djs Zubreu e Joca se revezam na discotecagem nos dois dias de evento.

Desde a primeira edição, em 2017, os cozinheiros do Circuito Gastronômico de Favelas trocam experiências com renomados chefs, levando em conta a forma de apresentação, balanceamento dos ingredientes, entre outros detalhes, respeitando a liberdade criativa e o modo de fazer de cada um.

Através dessa troca, o evento busca contribuir para o sucesso do prato e o crescimento profissional de seus autores. Dessa forma, o projeto tem sido um canal para apoiar cozinheiros e cozinheiras das comunidades a empreender o seu próprio negócio, estimulando a auto estima, proporcionando o crescimento e entendimento do mercado, tornando-os protagonistas de seu próprio negócio.

Maria da Consolação Souza, mais conhecida como Lia, participa do festival desde a primeira edição. Desta vez, ele vai servir língua recheada com calabresa, arroz do campo e chips de batata. Moradora da Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de BH, ela conta que o circuito traz reconhecimento para os cozinheiros locais.

“É uma coisa boa. eu gosto muito. O meu forte é o tropeiro, mas uma moça do circuito indicou que a gente fizesse algo exótico, como a língua recheada. E tá fazendo o maior sucesso. Hoje e amanhã teremos muita língua”, diz.

A dona do famoso “pó de quiabo” é Wanusa Aparecida da Silva, de 54 anos. Vinda de Guanhães, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, ela mora há 40 anos no Morro do Papagaio. Ela conta que a receita, super secreta, surgiu a partir de Dona Nélia, que a influenciou a voltar para a cozinha.

“Eu aprendi a cozinhar com o meu pai quando tinha seis anos de idade. Aí quando eu vim para BH, há 40 anos atrás, eu conheci a Dona Nélia e aí comecei a cozinhar junto dela e ela me ensinou a fazer o pó de quiabo. E hoje eu faço o pó de quiabo para não deixar morrer a memória dela”, relata.

Wanusa acredita que o Circuito Gastronômico de Favelas traz a interação do morro com o asfalto. Ela afirma que após todo o sucesso do frango com pós de quiabo, vai passar a fazer a receita todo fim de semana para “fazer o pessoal do asfalto subir para o morro”.

Confira os pratos e cozinheiros participantes são:

“Feijoada Senzala”, prato elaborado pela Dirce, do Alto Vera Cruz;

“Lanceta”, feito pela Lora, do Barreiro;

“Língua Recheada com Arroz do Campo e Banana Chips”, preparação da Lia, da Barragem Santa Lúcia;

“Pastel Trem de Minas”, criação do Diones, do Barreiro;

“Trio da Lua”, receita da Luana Andrade, da Vila Estrela;

“Suado Ancestral ”, prato da Vanessa, do Beco;

“Torta de Frango”, elaborado por Romney Batista, do Morro das Pedras

“Frango com pó de quiabo”, elaborado pela Wanusa, do Morro do Papagaio;

“Peixe frito” do Isaías, da Vila Conceição;

“Paella” preparada pela Dri, da Vila Conceição;

“Bombons e tortas diversas ”, da Alê Lucia, da Vila Aparecida;

“Embolado Berrante”, da Marlene, do Taquaril.

Confira a programação para este domingo (3/12):



A partir das 14h, o cantor, compositor e instrumentista Dé Lucas sobe ao palco do Circuito Gastronômico de Favelas. Natural da Comunidade da Serra, ele é dono de uma grande versatilidade e ousadia em suas composições. Dé estuda a história do samba, suas influências e ritmos e, em sua caminhada, reúne mais de 300 canções com parceiros tradicionais de BH e de outros estados.



Em seguida, encerrando a programação, às 16h, a cantora e compositora Manu Dias assume o palco. Natural de Ouro Preto, ela já é considerada pela velha guarda uma das maiores intérpretes de sua geração. Manu Dias soma mais de 15 anos de carreira, período em que dividiu o palco com grandes nomes da MPB e lançou seu primeiro disco em 2019 "SAMBADEAR".

Serviço

Circuito Gastronômico de Favelas

Local: Rua da Passagem, Serra

Entrada gratuita