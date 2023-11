"Gingibre", Lambe Lambe, Rubra e Xeque Mate são bebidas criadas em Belo Horizonte e que estão em alta. Cada gole carrega ideias, intenções dos criadores e a história de desenvolvimento. Esses drinques são encontrados em embalagens de lata e esse modelo de negócio, segundo as empresas, aumentou as vendas.

Leia também: Grande BH recebe o maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo

Pitaia, maracujá e alecrim: um dos sabores mais vendidos de Lambe Lambe ganhou versão em lata Divulgação/A Equilibrista.





Criado por Rodrigo Amaral, o "Gingibre" iniciou sua circulação em 2019. As primeiras vendas foram feitas pensando na folia dos belo-horizontinos pelas ruas da cidade. A ideia era entregar um drinque com sabor de "feito na hora" somado à praticidade da lata.



Na hora de escolher os ingredientes, Rodrigo reparou em uma tendência de consumo de bebidas alcoólicas com gengibre. Era um desafio fazer a harmonização, mas, com testes, ele chegou a uma fórmula que o agradou: gim com teor alcoólico de 8% produzido especialmente para a bebida, limão e gengibre. “Nós gostamos de gengibre e vimos um consumo grande disso fora do Brasil”, conta Guilherme Drager, sócio e diretor de comunicação e eventos da empresa A Equilibrista, dona da marca "Gingibre".





Em 2020, foi colocado em prática o projeto de vender a bebida em lata, o que, segundo a empresa, ampliou o alcance da marca. O design do rótulo foi reconhecido com o prêmio de melhor embalagem de distribuição em massa no Brasil Design Awards daquele ano.



Em Belo Horizonte, a venda média do "Gingibre" chega a 30 mil litros mensais. O drinque em lata de 355ml também está disponível em Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo.



Pensando na ampliação da empresa, A Equilibrista lançou, em janeiro deste ano, o Rubra. O drinque gaseificado à base de bitter artesanal (classe de bebidas geradas pela infusão de raízes e ervas no álcool de cereais) e laranja, com teor alcoólico de 8%, traz um equilíbrio entre os sabores amargo e doce.

Em janeiro deste ano, chegou ao mercado o mineiro Rubra, drinque gaseificado à base de bitter artesanal e laranja Divulgação/A Equilibrista.

Mate com guaraná



A ligação entre bebidas e manifestações culturais também levou à produção do Xeque Mate. Gabriel Rochael, diretor de produção da marca, se diz apaixonado pela arte e cultura de Belo Horizonte e sempre teve vontade de estar mais próximo delas. “Sempre trabalhei muito fazendo drinques em bares e eventos até o dia em que idealizamos essa bebida. Ficamos apaixonados pelo sabor”, conta.



A bebida, criada em 2015, é feita com extrato natural de erva-mate tostada, rum, suco de limão concentrado e extrato natural de guaraná. Gabriel explica que a receita foi pensada para resultar em um sabor, “o mais gostoso possível”, que dure mais tempo na prateleira. “Trazemos energia e refrescância com produtos que estão no dia a dia do brasileiro, o mate e o guaraná”.

Criado em 2015, o Xeque Mate combina rum com erva-mate tostada, suco de limão concentrado e extrato natural de guaraná Dynelle Coelho/Divulgação.

O Xeque Mate é encontrado em seis estados brasileiros, além de Minas Gerais: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo e Goiás. A produção da bebida varia entre 250 mil e 350 mil litros por mês, em modelos de latinhas, latas e latões disponíveis no varejo.



Nos três endereços do Mascate Runeria, bar do Xeque Mate, são servidos drinques com o rum de fabricação própria. Entre eles, o Swing Safado, com limão siciliano, xarope de manga com pimenta e a bebida gaseificada Maré, e o Alcova Libertina, com suco de melancia, limão siciliano, xarope de alecrim e Maré. Os nomes são homenagens a dois blocos de carnaval de BH.

Tentativa e erro



A experimentação em busca de novos sabores esteve presente no processo criativo da Lambe Lambe, que contabiliza 47 variações catalogadas desde a concepção da marca, em 2020.



Os criadores Edson Segundo e Peter Thomas degustaram uma coletânea de hard seltzers importados dos EUA. O conceito era interessante: uma bebida com água gaseificada e álcool aromática, fácil de beber e cheia de bolhas. “Testamos várias frutas e fomos na base da tentativa e erro, respeitando a leveza da bebida”, diz Edson.



Dois sabores são considerados os principais da marca, tanto que foram os primeiros a ganhar versão em lata. O de tangerina com limão e sal é inspirado no drinque margarita, carregando um sabor mais leve e cítrico. Já o de pitaia com maracujá e alecrim é descrito como mais sedoso, encorpado e doce.

Lambe Lambe de tangerina, limão e sal é inspirado no drinque margarita Victor Schwaner/Divulgação



Outras combinações que se destacam na extensa lista de criações são manga com abacaxi, gengibre e pimenta; cacau com gengibre e limão; mirtilo com cravo e canela; jabuticaba com amora; café com tangerina; goiaba com mel e maracujá e pêssego com cajá, manga e coco.



O acervo de sabores não fica disponível o ano inteiro, alternam-se nas torneiras dos bares da marca, a Fermentaria Lambe Lambe, com três endereços em BH e um em Tiradentes. Isso porque eles usam frutas naturais e sazonais. O de pitaia é um dos produtos que enfrenta desafios de circulação. Entre os meses de setembro e novembro, há uma escassez na oferta da fruta e a alternativa para não impactar tanto a produção é adotar o congelamento e o armazenamento.

Lambe Lambe em lata. Na foto, o sabor de pitaia, maracujá e alecrim. Victor Schwaner/Divulgação



Até outubro de 2023, a empresa estima ter produzido 470 mil litros de Lambe Lambe, o que corresponde a 35 mil litros por mês.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Celina Aquino



Serviço

Gingibre e Rubra

(31) 9419-2316

Xeque Mate

(31) 9791-5476

Mascate Runeria

Avenida Olegário Maciel, 742 – 2º andar (Mercado Novo), Centro

Rua Sergipe, 1389, Savassi

Avenida do Contorno, 1790, Floresta

Lambe Lambe

(37) 99148-5770

Fermentaria Lambe Lambe

Rua Sergipe, 1437, Savassi

Avenida Olegário Maciel, 742 – 2º andar (Mercado Novo), Centro

Avenida Amazonas, 1049 – loja 58, Centro

Rua São Francisco de Paula, 86A, Centro – Tiradentes