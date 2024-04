Uma das participantes mais comentadas do BBB 24, Bia do Brás deu o que falar na final do programa, na noite dessa terça-feira (16/4). Dentro do reality, a sister fez diversas publicidades gratuitas para os patrocinadores da atração. Fora da disputa pelo prêmio de R$ 2,92 milhões, ela surpreendeu o público ao estrelar uma propaganda em um dos intervalos da transmissão – a primeira publicidade de TV da vendedora.

Mas, se ela usava o bordão “É o Brasil do Brasil” a todo momento na casa, no comercial ela surpreendeu por ficar em silêncio. No vídeo, a participante aparece abrindo uma sacola do iFood e retirando uma embalagem com macarrão. Ela começa a se deliciar. O locutor interrompe a cena, questionando se Bia não vai falar nada.

Ao fazer que não com a cabeça, a marca adaptou o perfil. “É o iFood do iFood”, finaliza o locutor. O vídeo também foi publicado nas redes sociais do aplicativo. “Ê Brasil! É o iFood do iFood entregando o que vocês pediram! #PedeiFoodJá”, escreveu a empresa no Instagram.

O comercial ganhou a web, deixando Beatriz entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Ela foi altamente elogiada pelos internautas. “O Brasil chutou todas as hipóteses, menos que o primeiro comercial seria sem voz! Tô presa nessa ideia!”, elogiou um perfil.

“ENTREGOU TUDO! MELHOR PUBLI QUE JÁ VI!!”, parabenizou outro. “O publicitário por trás dessa ideia transcendeu todas as esferas lógica da criação EU AMEI E ESTOU TRANSPACTADA COM A CRIATIVIDADE DA EQUIPE”, apontou um perfil. Outro internauta chamou o vídeo de “aula de criatividade”: “Até quem não sabia falou o bordão na cabeça!”

Bia, que irritou parte do público por falar demais, virou meme depois da propaganda. “Ifood foi muito esperto nessa, mostrou que só ele consegue manter a Bia calada”, apontou um perfil.