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O ganho eficiente de massa muscular exige menos tempo do que muitas pessoas imaginam. Conforme relata a revista "Grazia", Arnold Schwarzenegger defende um sistema prático estruturado em apenas cinco padrões fundamentais de movimento.

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No boletim informativo "Arnold’s Pump Club", o ex-campeão de fisiculturismo apresenta essa seleção como a base de um treino de força equilibrado. Em seu aniversário de 79 anos, comemorado em julho, Schwarzenegger publicou no Instagram um incentivo para a inclusão de atividade física na rotina sem métodos complexos.

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Cinco padrões de movimento

agachamento: fortalece principalmente as pernas.

empurrar: inclui opções como flexões na parede ou apoiando os joelhos.

puxar: exercitado por meio de remada com elástico ou barra fixa.

extensão de quadril: reúne opções como elevação pélvica e levantamento terra.

carregar: consiste em erguer pesos e transportá-los por uma distância, a exemplo da caminhada do fazendeiro com halteres ou sacolas de compras.

Estrutura do plano de treino

Schwarzenegger recomenda aos iniciantes duas a três séries de 10 a 12 repetições por exercício. O intervalo de descanso entre as etapas deve durar cerca de dois minutos.

A rotina pode ocorrer de duas a três vezes por semana. Schwarzenegger indica que três a quatro sessões semanais bastam para gerar força e hipertrofia.

A execução correta e a progressão gradual de carga representam fatores determinantes. Caso as repetições finais fiquem fáceis, o praticante pode subir a carga com cuidado. Pessoas com experiência prévia podem acrescentar uma ou duas séries adicionais.

Validação científica

Uma revisão publicada pelo cientista esportivo Vegard Iversen na revista "Sports Medicine" aponta que poucos exercícios básicos semanais geram ganho muscular. Movimentos multiarticulares como agachamentos, desenvolvimentos e barras fixas exercem função central nesse processo.

Iversen prescreve no mínimo quatro séries semanais por grupo muscular, em faixas de 6 a 15 repetições. A pesquisa destaca que o volume total praticado na semana importa mais do que o número de dias distribuídos.

As pausas também acompanham o nível individual e a exigência de cada tarefa. Iniciantes podem descansar de um a dois minutos. Em exercícios multiarticulares pesados, praticantes experientes necessitam de pelo menos dois minutos.

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Um aquecimento rápido e direcionado atende às necessidades antes de séries pesadas. O alongamento serve aos praticantes que buscam ampliar especificamente a flexibilidade.