Clint Eastwood construiu uma carreira marcante em Hollywood atuando como ator, diretor e produtor. Ao longo das décadas, ele participou de obras como "Por um Punhado de Dólares" (1964), "Perseguidor Implacável" (1971) e "Os Imperdoáveis" (1992). O trabalho rendeu quatro Oscars regulares e diversas premiações.

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Durante o lançamento do filme “Sully: O Herói do Rio Hudson” (2016), estrelado por Tom Hanks, Eastwood concedeu entrevista a uma revista norte-americana. Na conversa sobre família, carreira e transformações da indústria, o cineasta apresentou posicionamentos firmes sobre a sociedade e o cinema.

O diretor declarou que muitas pessoas estão cansadas do politicamente correto. Ele criticou o comportamento social pautado pelo excesso de cautela e pela acomodação, classificando o momento como parte de uma geração excessivamente vulnerável.

Eastwood afirmou: "vivemos atualmente em uma geração de bajuladores. Vivemos realmente em uma geração fragilizada. Todos andam pisando em ovos. Vemos constantemente pessoas acusando outras de racismo ou de todo tipo de coisa. Quando cresci, essas coisas não eram chamadas de racistas".

A defesa da autonomia criativa

Para contextualizar sua visão, Eastwood citou a produção de "Gran Torino" (2008). Um colaborador próximo avisou que o roteiro era excelente, mas politicamente incorreto. Essa advertência funcionou como incentivo imediato para a realização da obra.

Segundo o cineasta, após ouvir o comentário do assistente, ele decidiu ler o material naquela mesma noite. Na manhã seguinte, foi ao escritório, colocou o texto sobre a mesa do colega e ordenou o início imediato dos trabalhos no longa-metragem.

Ao explicar o conceito de geração fragilizada, Eastwood pontuou que a crítica foca pessoas que criam regras sobre o que os outros podem falar ou realizar. O realizador ressaltou que prioriza a liberdade criativa diante do risco de desagradar o público com declarações ou filmes.

Contradições e posicionamentos no cinema

O perfil de Eastwood une produções sensíveis e visões contundentes. De um lado, dirigiu dramas elogiados como "As Pontes de Madison" (1995), "Menina de Ouro" (2004) e "Sobre Meninos e Lobos" (2003). De outro, causou discussões públicas frequentes com declarações conservadoras.

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O impacto de suas palavras nunca pareceu preocupar o cineasta, que sempre expôs visões sem temer repercussões. Em seus posicionamentos, ele criticou outras figuras conhecidas da indústria, incluindo Sylvester Stallone, astro da franquia "Rocky". Clint Eastwood, aos 96 anos, resumiu: "eu não entendo Sylvester Stallone. Para mim, parece que ele faz isso apenas por dinheiro".