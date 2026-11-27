Vingadores: Doutor Destino ganha teaser com Steve Rogers na Latvéria
Nova prévia do filme da Marvel destaca o Quarteto Fantástico e aquece os fãs para grandes revelações da franquia antes do painel na CCXP26
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O público recebeu uma nova prévia de "Vingadores: Doutor Destino". O filme da Marvel ganhou um teaser trailer com cenas inéditas de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, em ação na Latvéria. O vídeo foi divulgado por cortesia da Disney da Turquia.
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A nova prévia também destaca o Quarteto Fantástico, que aparece em novos momentos exibidos no vídeo. O material aquece os fãs para grandes revelações da franquia antes das novidades programadas para o evento.
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Divulgação e painel na CCXP26
O lançamento do teaser ocorre a menos de uma semana para o painel do filme no Marvel Day da CCXP26. O evento acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro.
As informações confirmadas pela prévia incluem:
cenas inéditas com Steve Rogers (Chris Evans) em ação na Latvéria;
novos momentos em destaque para o Quarteto Fantástico;
exibição oficial por cortesia da Disney da Turquia;
aquecimento para o painel da franquia na CCXP26.
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Antes de chegar aos cinemas, o longa marcará presença na CCXP26. A estreia de "Vingadores: Doutor Destino" está marcada para o dia 16 de dezembro.