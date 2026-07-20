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DOUTOR DESTINO

Quem é Doutor Destino, o vilão de Vingadores: Doomsday? Saiba tudo

Interpretado por Robert Downey Jr., o icônico vilão é o antagonista do novo filme da Marvel; conheça a origem, os poderes e as principais sagas de Victor von Doom

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/07/2026 12:26

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Quem é Doutor Destino, o vilão de Vingadores: Doomsday? Saiba tudo
Robert Downey Jr. como Doutor Destino em arte conceitual que destaca a fusão de tecnologia e magia do vilão de Vingadores: Doomsday crédito: Reprodução

O anúncio de Vingadores: Doomsday (cujo título em português deve ser Vingadores: Doutor Destino) abalou o mundo do entretenimento, principalmente pela revelação de seu vilão: o Doutor Destino, que será interpretado por Robert Downey Jr. em um retorno surpreendente ao MCU. Diferente do que o título original possa sugerir, o antagonista não é a criatura da DC Comics, e sim um dos personagens mais complexos e poderosos da Marvel.

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Quem é Doutor Destino?

Longe de ser uma criatura de força bruta, o Doutor Destino, cujo nome verdadeiro é Victor von Doom, é o monarca soberano da nação fictícia da Latvéria. Ele é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, um cientista genial que também domina as artes místicas em um nível que rivaliza com o próprio Doutor Estranho. Tradicionalmente, é conhecido como o arqui-inimigo do Quarteto Fantástico.

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Qual a origem do vilão?

Sua história de origem é marcada pela tragédia e pela arrogância. Victor von Doom era um colega de faculdade de Reed Richards (o futuro Senhor Fantástico). Durante um experimento não autorizado para contatar sua falecida mãe, um acidente desfigurou seu rosto. Culpando Richards pelo fracasso, Doom viajou pelo mundo em busca de conhecimento, aprimorando suas habilidades tanto na ciência quanto na magia. Ele forjou sua icônica armadura de metal e máscara para esconder suas cicatrizes e se tornou o governante absoluto da Latvéria.

Quais são os poderes do Doutor Destino?

A ameaça de Destino vem da combinação única de intelecto, tecnologia e magia. Seus principais poderes incluem:

  • Intelecto de nível gênio: É um dos humanos mais inteligentes do planeta, mestre em física, engenharia, robótica e diversas outras áreas.

  • Mestria em artes místicas: Possui vasto conhecimento de feitiçaria, capaz de invocar entidades, lançar feitiços poderosos e viajar entre dimensões.

  • Armadura tecnológica: Sua armadura lhe confere força e durabilidade sobre-humanas, voo, campos de força, rajadas de energia e um arsenal de armas sofisticadas.

  • Força de vontade indomável: Sua determinação e arrogância são tão poderosas que já o permitiram resistir a controles mentais e alcançar feitos incríveis.

Qual sua saga mais famosa nos quadrinhos?

Embora tenha inúmeros confrontos memoráveis com o Quarteto Fantástico e os Vingadores, a saga mais grandiosa de Doutor Destino é, sem dúvida, "Guerras Secretas" (Secret Wars). Na história, ele consegue roubar o poder de entidades cósmicas e se torna o "Deus Imperador Destino", remodelando a realidade à sua imagem. Este arco mostra a escala máxima de sua ambição e poder, sendo uma forte inspiração para a Saga do Multiverso do MCU.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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