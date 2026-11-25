O diretor Quentin Tarantino, de 63 anos, e sua esposa, Daniella Pick Tarantino, de 43 anos, celebraram o nascimento de mais um menino. A confirmação foi dada por um porta-voz do cineasta à revista norte-americana "People". Em comunicado breve, o casal declarou grande alegria ao revelar a chegada do terceiro filho. O representante não informou a data precisa do parto nem o nome escolhido para a criança.

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Com o nascimento do bebê, as outras duas crianças do casal, Leo e Adriana, tornaram-se irmãos mais velhos.

Construção da vida familiar

Tarantino começou a vivenciar a paternidade na metade dos 50 anos de idade. O primogênito Leo nasceu em fevereiro de 2020, época em que o cineasta tinha 56 anos. No ano anterior, o diretor havia lançado nos cinemas o filme "Once Upon a Time in Hollywood". Em julho de 2022, cerca de dois anos e meio depois, o casal recebeu a filha Adriana.

A história entre Tarantino e Daniella começou 17 anos atrás, no ano de 2009. O cineasta viajou até Israel para promover um projeto cinematográfico e conheceu a cantora durante a passagem pelo país. A relação durou pouco tempo naquele momento inicial, e os dois decidiram seguir caminhos separados.

O casal retomou a convivência por volta de 2016. No verão de 2017, eles ficaram noivos e oficializaram a união matrimonial em novembro de 2018. A cerimônia reuniu um círculo pequeno de convidados na residência do casal, localizada em Los Angeles.

Trajetórias artísticas e aparições públicas

O casal posou junto diante das câmeras no tapete vermelho do Festival de Cannes, em maio de 2025. Seis meses depois, ambos compareceram em Hollywood para acompanhar a estreia do filme "The Perfect Gamble", protagonizado por Daniella.

Tarantino construiu seu nome na história do cinema com filmes como "Pulp Fiction", as duas produções de "Kill Bill" e o longa "Django Unchained". Daniella Pick Tarantino iniciou a carreira profissional na música. Ela é filha de Svika Pick, estrela da música pop israelense conhecido no país como "The Maestro".

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Daniella seguiu os passos artísticos do pai e começou a carreira ao lado da irmã Sharona, formando a dupla Pick Sisters. Depois dessa experiência, ela investiu na carreira solo como cantora e passou a trabalhar também como atriz.