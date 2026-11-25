Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Vencedor de dois prêmios Oscar de melhor ator coadjuvante por "Moonlight" (2016) e "Green Book: O Guia" (2018), Mahershala Ali afirmou que as estatuetas não garantem estabilidade nem novos convites em Hollywood. Aos 52 anos, o artista revelou que ainda enfrenta dificuldades para conseguir papéis relevantes no cinema.

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Em entrevista ao podcast "7PM in Brooklyn", comandado pelo ex-jogador Carmelo Anthony e pelo locutor Kazeem Kaz Famuyide, Ali comparou o aumento de contatos profissionais após as vitórias a mensagens indesejadas: "talvez mais ligações, mas pode ser quase como spam". O intérprete explicou que há mais profissionais talentosos do que textos de qualidade disponíveis.

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Falta de materiais qualificados

Segundo o ator, apenas uma pequena parcela das produções atende aos requisitos artísticos necessários. Ele pontuou que, na maioria dos projetos com filmagens autorizadas, não existem personagens compatíveis com seu perfil, tornando irrelevante a quantidade de prêmios conquistados.

O protagonista de "O Mundo Depois de Nós" (2023) relatou que, quando os roteiros não são escritos diretamente para ele, a rotina profissional se iguala à de outros artistas: "Esperando, procurando e explorando". Ali explicou que criar e produzir histórias próprias é uma saída, embora o processo leve de três a cinco anos.

Cenário político e barreiras na indústria

O ator também avaliou os impactos do cenário político norte-americano no setor cultural. Ele apontou que cortes de financiamento e em iniciativas de diversidade, igualdade e inclusão no segundo mandato de Donald Trump afetam a aprovação de novos filmes, reduzindo a presença de minorias nos escritórios de decisão.

Questionado sobre a percepção de que artistas negros só recebem validação após vencerem prêmios da Academia, Ali definiu a ideia como falatório sem efeito prático. O ator frisou que seu objetivo é entregar uma atuação excelente, sem ser reduzido a uma cota de diversidade.

A busca por novos papéis ocorre após impasses profissionais. Em 2019, a Marvel anunciou Ali como protagonista de "Blade", mas o filme não avançou além da pré-produção. O ator confirmou sua saída do projeto cancelado em julho deste ano e atualmente promove o longa independente "Your Mother Your Mother Your Mother", dirigido por Bassam Tariq.

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Uma reflexão semelhante foi compartilhada por Halle Berry, que venceu o Oscar de melhor atriz em 2002 por "A Última Ceia". Em declaração concedida em fevereiro à revista "The Cut", a atriz afirmou que o troféu não transformou sua carreira nem garantiu convites imediatos, mantendo questionamentos de diretores sobre o retorno de bilheteria internacional de obras com protagonistas negros.