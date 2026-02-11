Estrelas de Hollywood retornam ao tradicional almoço do Oscar

Os indicados à 98ª edição dos prêmios da Academia se reuniram em Beverly Hills na terça-feira (10) para o tradicional almoço que antecede a luxuosa cerimônia de premiação de Hollywood, que não foi realizado no ano passado devido aos incêndios de grande proporção em Los Angeles.

Wagner Moura, o astro de "O Agente Secreto", que concorre na categoria de Melhor Ator, abraçava com entusiasmo figuras como Stellan Skarsgård ("Valor sentimental") e Oliver Laxe, diretor do espanhol "Sirat", concorrente do brasileiro na categoria internacional.

"Isso é um reconhecimento do cinema brasileiro e do cinema da nossa região", comentou Moura à AFP sobre o filme que trata de um homem que foge de um assassino de aluguel.

Bem perto, seu diretor, Kleber Mendonça Filho, pela primeira vez na glamourosa cerimônia que todos os anos reúne os indicados aos mais importantes prêmios de Hollywood, disse sentir-se animado. "Como uma usina elétrica", brincou.

Também indicado à categoria de Melhor Ator por seu papel na enérgica "Marty Supreme", Timothée Chalamet ressaltou o contraste com o ano passado, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas cancelou o evento devido aos incêndios no início de janeiro e optou por um jantar mais íntimo. "É sempre uma bênção estar aqui!", disse à AFP.

Bem perto, seu concorrente na categoria, Michael B. Jordan, cumprimentava sorridente os vizinhos de mesa, enquanto Ethan Hawke, outro dos candidatos à cobiçada estatueta, se aproximava acompanhado por uma de suas filhas.

- Diversidade -

A presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, deu as boas-vindas aos mais de 200 indicados e destacou que a diversidade caracterizava esta edição.

"Foram registrados votos de 88 países e regiões. Tivemos um recorde de indicações e de participação na votação, o que demonstra nosso poder global como sociedade e o que somos como organização", disse a produtora britânica, elogiando a variedade temática deste ano.

Stellan Skarsgard, indicado a Melhor Ator Coadjuvante por seu papel na norueguesa "Valor Sentimental", afirmou que esta mudança demográfica no corpo votante é, em parte, responsável por filmes como o seu não competirem mais apenas na categoria internacional, mas também pela principal da noite: Melhor Filme.

O domínio do cinema estrangeiro ficou evidente. Ele, Moura e Laxe eram requisitados para uma foto, um abraço ou uma conversa rápida com astros como Teyana Taylor e Benicio Del Toro, indicados por "Uma Batalha Após a Outra".

Del Toro disse estar emocionado em dobro após assistir no domingo à apresentação de seu conterrâneo Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. "Fiquei arrepiado", disse à AFP.

Do outro lado da sala, o diretor mexicano Guillermo del Toro conversava com seus companheiros de mesa. "Estou contente porque nove indicações não acontecem todos os dias", disse o cineasta, que concorre a Melhor Filme por "Frankenstein".

A 98ª cerimônia do Oscar será realizada em 15 de março em Hollywood.

