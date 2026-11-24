A atriz Bárbara Reis utilizou a internet para denunciar uma perseguição sofrida dentro de um supermercado na terça-feira (24/11). A artista, que atuou no remake da novela "Vale Tudo", relatou que precisou peitar o homem suspeito e acionar os funcionários do estabelecimento para conter a situação.

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O episódio teve início quando a artista notou olhares suspeitos do homem no momento em que pesava carnes. Em seguida, na área da padaria do supermercado, ela passou a ter certeza de que estava sendo vigiada pelo indivíduo.

Mudança de corredor e perseguição

Para testar a desconfiança, a artista decidiu mudar de corredor de propósito. O homem fez exatamente o mesmo percurso logo atrás dela, segurando três tipos de pães nas mãos enquanto caminhava.

Bárbara ainda procurou se manter em áreas com maior circulação de clientes para tentar se afastar, mas continuou sob a mira do indivíduo durante o trajeto.

A situação se agravou na hora de pagar as compras. Ao se posicionar na fila dos caixas, ela percebeu que o homem se colocou logo atrás dela, conduzindo um carrinho totalmente vazio.

Confronto direto e ação da segurança

Sem recuar diante da aproximação no caixa, a atriz decidiu tirar satisfações diretamente com o homem. Em tom firme e em voz alta, ela perguntou "Vem cá, você vai ficar me perseguindo mesmo no mercado?".

O homem tentou desconversar e se afastar assim que foi confrontado. Com o apoio da operadora de caixa, que percebeu o nervosismo da atriz, a segurança do supermercado foi chamada e o indivíduo abandonou o comércio.

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Ao detalhar o episódio aos seguidores, Bárbara desabafou sobre o susto e afirmou que nunca havia passado por aquilo, "de perceber claramente uma pessoa atrás de você, nitidamente, em um lugar público", definindo esse tipo de atitude como covardia.