Quem é Thalita Ferreira, modelo paulista que vive romance com Bella Campos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A carreira de Thalita Ferreira começou longe das passarelas internacionais. Aos 18 anos, enquanto trabalhava em uma pizzaria, a paulista foi incentivada a tentar a profissão de modelo.

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Dois anos depois, ela já acumula participações em desfiles de algumas das principais grifes do mundo e passou a chamar a atenção também pela vida pessoal: Thalita é apontada como a nova namorada da atriz Bella Campos, de 28 anos.

O romance foi confirmado na sexta-feira (19), quando as duas foram vistas de mãos dadas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

QUEM É THALITA FERREIRA

Natural de São Paulo, ela foi descoberta por Guilherme, proprietário da pizzaria onde trabalhava. Ele percebeu que a jovem tinha perfil para a carreira e sugeriu que ela tentasse entrar no mercado da moda. A princípio, ela não se imaginava nesse caminho, mas a ideia permaneceu por alguns meses até que decidiu aceitar o incentivo.

"O dono do lugar me viu e me perguntou: 'Por que você não tenta entrar nesse mundo da moda? Você tem muito perfil para isso'. Naquele momento, eu relutei um pouco, porque nunca tinha me imaginado como modelo", contou em entrevista ao programa "Elas no Tapete Vermelho".

A decisão de tentar a profissão abriu caminho para uma rápida ascensão. Um dos momentos mais importantes veio na Paris Fashion Week, quando Thalita fez sua estreia nas passarelas internacionais abrindo o desfile da Yves Saint Laurent para a temporada de outono/inverno 2026. A apresentação foi comandada pelo diretor criativo Anthony Vaccarello.

A modelo destacou a importância daquele trabalho, que reuniu duas experiências inéditas em sua carreira: o primeiro desfile e a responsabilidade de abrir a apresentação de uma grife de projeção mundial.

"Foi o primeiro desfile da minha vida e, além disso, foi a minha primeira abertura. Então existe uma memória e uma emoção ali que são impossíveis de repetir", afirmou.

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Depois da estreia na Yves Saint Laurent, Thalita passou a integrar apresentações de outras marcas de destaque no calendário internacional. Ela também abriu desfiles da Schiaparelli e da Loewe, além de encerrar a apresentação da Jean Paul Gaultier.