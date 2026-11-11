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LEILÃO MILIONÁRIO

Leilão de Star Wars oferece uma peça histórica usada por Darth Vader, mas um detalhe chama atenção antes mesmo da disputa: lance inicial de cerca de R$ 5 milhões

Peça histórica usada no duelo clássico com Luke Skywalker abre lances em US$ 1 milhão; evento exclusivo reúne itens raros de toda a franquia

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
11/11/2026 16:30

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Leilão de Star Wars oferece uma peça histórica usada por Darth Vader, mas um detalhe chama atenção antes mesmo da disputa: lance inicial de cerca de R$ 5 milhões
Darth Vader empunhando seu sabre de luz, ao lado de Stormtroopers, representa os icônicos itens de Star Wars que serão leiloados crédito: depositphotos.com / IgorVetushko

Em Los Angeles, fãs de "Star Wars" terão a chance de adquirir peças utilizadas nas gravações da franquia cinematográfica. O catálogo reúne sabres de luz, blasters e outras armas que estiveram diante das câmeras, com adereços associados tanto ao lado da luz quanto ao lado sombrio.

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A coleção pertence à Heritage Auctions e ficará disponível no site da instituição a partir de 12 de novembro. Brian Chanes, diretor sênior de Hollywood e entretenimento da empresa, atua na área há 35 anos e afirmou nunca ter visto um conjunto semelhante de sabres de luz usados em tela, reunindo itens desde a trilogia original até as sequências.

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O sabre de Darth Vader em cena emblemática

Uma das principais atrações do evento é o sabre de luz empunhado por Darth Vader em "O Império Contra-Ataca". Os lances pelo acessório começam em US$ 1 milhão, o equivalente a mais de R$5 milhões, com uma oferta já registrada no valor de US$ 1,05 milhão, cerca de R$ 5,9 milhões.

O artefato apareceu no momento em que Darth Vader decepa a mão de Luke Skywalker. Chanes pontuou que o sabre representa a face da franquia no confronto clássico entre o bem e o mal ligado à frase "Luke, eu sou o seu pai". O especialista classificou a peça como o santo graal dos itens de colecionador por ter sido usada no set da sequência mais marcante da saga.

Armas originais de cena

A seleção também apresenta o que Chanes descreveu como uma arma de ação: uma peça reforçada com metal e moldada em borracha, feita para proporcionar manuseio prático durante as filmagens.

Outro lote relevante traz a arma empunhada pelo ator Jeremy Bulloch em sua estreia como o caçador de recompensas Boba Fett em "O Império Contra-Ataca". O artefato possui correspondência confirmada na tela e em fotos por número de série. Trata-se originalmente de uma antiga pistola sinalizadora da Primeira Guerra Mundial adaptada com coronha.

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Para Chanes, o apelo desses artigos vai além dos próprios objetos: o termo remete às memórias de quando as pessoas assistiram ao primeiro filme pela primeira vez, gerando sentimentos positivos. A The Walt Disney Co. é a controladora desta emissora ABC.

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