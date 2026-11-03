Anime de Bleach chega ao fim depois de 22 anos com homenagens especiais

O 50º e último episódio de "Bleach: Thousand-Year Blood War" foi ao ar no dia 26 de outubro, marcando o encerramento da adaptação em anime do mangá criado por Tite Kubo. O término da série animada ocorre 22 anos após a exibição do primeiro episódio.

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Para registrar o momento, as contas oficiais da obra divulgaram dois vídeos temáticos. Uma das publicações traz o encerramento especial do anime, enquanto a outra compila as artes do projeto "BLEACH THE STORIES", exibindo as diversas fases do protagonista Ichigo Kurosaki.

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O vídeo de encerramento especial inicia a exibição com a ilustração da capa do primeiro volume do mangá. Em seguida, a sequência homenageia a equipe de produção e o elenco responsáveis por viabilizar a adaptação.

Já o vídeo focado em "BLEACH THE STORIES" reúne 15 formas diferentes assumidas por Ichigo ao longo dos 22 anos de história. A produção agrupa essas transformações em uma única imagem, abrangendo desde o "Arco do Ceifeiro de Almas Substituto" até a "Guerra Sanguenta de Mil Anos".

No total, o anime contou com 416 episódios, a maioria dos quais foi ao ar entre 2004 e 2012. Em 2022, a série animada retornou para adaptar o último arco do mangá.

A série original em quadrinhos escrita por Tite Kubo circulou no Japão entre 2001 e 2016 nas páginas da revista "Shonen Jump", consolidando ampla popularidade. A publicação reuniu 74 volumes encadernados pela editora Shueisha.

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No Brasil, o mangá "BLEACH" foi publicado oficialmente pela editora Panini. A história acompanha Ichigo Kurosaki, um colegial que ganha poderes e passa a proteger os humanos de espíritos malignos.