Gostou de 'A hipótese do amor'? Confira quatro romances para assistir

Estrelado por Lili Reinhart e Tom Bateman, "A hipótese do amor" chegou ao catálogo do Prime Video na última quarta-feira (23). O filme, que adapta o livro de Ali Hazelwood sobre dois acadêmicos enlaçados por um namoro de fachada, se une à onda de outros romances focados nos dilemas da vida adulta.

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Conhecido como new adult, o gênero literário de sucesso também domina as telas com protagonistas que têm entre 18 e 30 anos e encaram um período de transição. Temas como o amadurecimento, a rotina universitária e escolhas em relação ao futuro se entrelaçam com as ironias e armadilhas do amor.

A seguir, confira outras comédias românticas para assistir além do longa dirigido por Claire Scanlon:



BEIJAR É A PARTE FÁCIL

Sean é um aluno exemplar que quer entrar no MIT. Flora, por sua vez, tenta escapar das exigências acadêmicas que podem definir seu futuro. Quando Sean aceita ajudá-la nos estudos em troca de uma carta de recomendação, uma atração surge entre eles e ameaça os planos de cada um. Disponível na Netflix.

BELO DESASTRE

O romance escrito por Jamie McGuire acompanha ua jovem que chega à faculdade decidida a deixar seu passado turbulento para trás. Na trama, ela conhece um lutador de boxe clandestino e, para provar que consegue resistir à atração entre os dois, aceita uma aposta que os aproxima enquanto suas raízes misteriosas vêm à tona. Disponível no Prime Vídeo.



A HIPÓTESE DO AMOR

Uma doutoranda em Biologia prefere se dedicar à ciência e evitar envolvimentos amorosos. Para convencer a melhor amiga de que superou uma paixão, ela simula um namoro com um professor brilhante e temido da universidade. O relacionamento de fachada, porém, revela sentimentos genuínos conforme os dois passam mais tempo juntos. Disponível no Prime Vídeo.

PROCURANDO EMILY

Owen, um jovem músico, se apaixona em uma festa por Emily. Ele passa a caçá-la pelo campus com a ajuda de outra garota também chamada Emily, traçando um frenesi cômico em que a dupla reflete sobre o amor. Em cartaz nos cinemas.

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VOCÊ + EU: CONTRA O MUNDO

Adaptação do primeiro livro da trilogia "Toi + Moi", a trama segue Alma Lancaster. A jovem é de uma família tradicional e esconde dos pais que estuda cinema, seu curso dos sonhos, ao invés de fazer Direito, como eles idealizaram. Ao conhecer Vadim Arcadi, um jovem de origem instável, a paixão entre eles arrisca revelar o segredo de Alma. Disponível no Prime Vídeo.