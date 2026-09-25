A Nobreza do Amor: Trama da nova novela das 18h da Globo

Em exibição desde março, "A Nobreza do Amor", novela das 18h da Globo, traz uma trama de fuga, perseguição e romance. Criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, a história acompanha a jornada da princesa Alika (Duda Santos) e de sua mãe, a rainha Niara (Erika Januza), que deixam o reino de Batanga, na África, para escapar de um golpe de estado.

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O grande vilão da história é Jendal (Lázaro Ramos), o primeiro-ministro que usurpa o trono do rei Cayman II. Após a morte do monarca durante a fuga, a obsessão de Jendal se torna capturar a princesa, que um dia lhe foi prometida como esposa, forçando mãe e filha a buscarem refúgio no Brasil.

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No Brasil, elas contam com a ajuda de Zambi, irmão do rei morto, e assumem novas identidades: Lúcia e Vera. A fuga do continente africano também teve o auxílio de Omar (Rodrigo Simas), um turco que se apaixona pela princesa durante uma visita a Batanga, ajudando-as a escapar do país.

A história de amor principal se desenrola na cidade fictícia de Barro Preto. Lá, a princesa conhece Tonho (Ronald Sotto), um trabalhador de um engenho de cana-de-açúcar. O encontro acontece quando ele oferece uma carona para mãe e filha da estação de trem até a cidade, e a conexão entre os dois é imediata.

O romance, no entanto, enfrentará obstáculos. A luta por justiça e a busca por paz aproximarão o casal, mas eles terão que lidar com as armações de Mirinho (Nicolas Prattes), o herdeiro do engenho onde Tonho trabalha e que também se interessa por Alika.

As investidas de Mirinho sobre a recém-chegada despertam a fúria de sua namorada, Virgínia (Theresa Fonseca). Incomodada com a atenção que o namorado dá para Alika, ela passa a conspirar contra a princesa disfarçada, criando mais uma camada de conflito na trama central.

Resumo da semana

O casamento de Mirinho e Virgínia foi palco de tensão. O noivo desmaiou no altar, precisando da ajuda de Viriato para se recuperar. Apesar do susto, a cerimônia prosseguiu e os dois se casaram. No entanto, a felicidade do dois personagens foi ofuscada por uma notícia devastadora: Onildo revelou a Alika que Niara, escondida sob a identidade de Vera, corre risco de morte.

Em Batanga, a situação também se complica. Enquanto Kênia trabalha nas minas, Binta e Pascoal celebram sua vingança contra a princesa e dão início a um novo plano para conter a rebelião. Do outro lado do mundo, o tirano Jendal se aproxima cada vez mais do Brasil, determinado a capturar Alika.

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Abalada com o estado de saúde da mãe, Alika receberá o amparo de Tonho. O momento de cumplicidade levará ao primeiro beijo do casal, mas a cena romântica será observada de longe por Omar, que não esconderá seu descontentamento. O flagra adiciona uma nova camada de conflito ao triângulo amoroso.

A noite de núpcias de Mirinho e Virgínia se transformará em um pesadelo quando ele a chamar pelo nome de Lúcia, a identidade falsa de Alika. O deslize deixará a noiva furiosa e mostrará os verdadeiros sentimentos do herdeiro do engenho.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria