Ex-funcionária aciona Justiça do Trabalho contra Murilo Benício e pedidos incomuns vêm à tona

Cerca de R$ 300 mil estão no centro de uma ação trabalhista que envolve o ator Murilo Benício. O valor é reivindicado por uma ex-funcionária que afirma ter permanecido ligada profissionalmente ao artista por quase uma década. O processo reúne alegações que vão desde pagamentos considerados pendentes até atividades que, segundo ela, teriam ultrapassado o cargo para o qual foi contratada.

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A história começou em 2015, quando a profissional teria sido admitida como auxiliar de escritório. Três anos depois, em 2018, o vínculo formal teria chegado ao fim. A partir desse momento, porém, a mulher afirma que não deixou de trabalhar para Murilo: de acordo com o relato apresentado à Justiça, os serviços teriam continuado até 2024, mas sem registro na carteira de trabalho.

É justamente a extensão dessa relação que está entre os pontos discutidos no processo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a ex-funcionária questiona não apenas a forma como o trabalho teria prosseguido, mas também as condições em que as atividades eram realizadas.

Pedidos incomuns

A lista de atribuições teria crescido com o passar do tempo. Fontes relatam que a mulher passou a lidar com tarefas que não estariam restritas às funções administrativas inicialmente previstas. Algumas demandas, inclusive, teriam partido de pessoas próximas ao ator.

Um dos nomes mencionados é o de Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli. Atualmente integrante do elenco de "Quem Ama Cuida", ele teria solicitado à profissional ajuda com compromissos de caráter pessoal.

Entre as tarefas citadas estão o pagamento de contas e o agendamento de consultas médicas. A ex-funcionária também afirma que determinados pedidos eram feitos fora do horário comercial, ampliando, segundo sua versão, a jornada e o conjunto de responsabilidades assumidas durante o período de trabalho.

Esses episódios são apresentados no processo como parte da alegação de desvio e acúmulo de funções. A profissional também contesta os valores que teria recebido ao longo da relação e aponta possíveis débitos decorrentes do encerramento dos serviços.

As verbas rescisórias aparecem entre as questões levadas à Justiça. A ação sustenta que os pagamentos devidos ao término da relação profissional não teriam sido realizados de forma adequada. Murilo Benício, conhecido por viver Tufão em "Avenida Brasil", é citado no processo nesse contexto.

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A cobrança reúne diferentes direitos trabalhistas que, segundo a ex-funcionária, permaneceram sem quitação. Entre eles estão horas extras e férias vencidas, compondo o montante aproximado de R$ 300 mil levado à Justiça do Trabalho.