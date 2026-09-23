Jorge Fernando dos Santos lança nova edição de livro sobre ETs de Varginha

O jornalista e escritor mineiro Jorge Fernando dos Santos lança nesta quinta-feira (24/9) nova edição, revisitada e ampliada, do livro "O enigma dos visitantes", publicado pela primeira vez em 1998. O lançamento acontece às 19h, na Leitura do BH Shopping.

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A obra é uma novela de ficção científica inspirada nos ETs de Varginha, caso que movimenta o país desde 1996 e se tornou identidade do município localizado no Sul de Minas Gerais. No livro, a temática dos extraterrestres está por toda parte, inclusive na capa, ilustrada por Élen Márcia de Souza.

Encantado por ficção científica, já publicou 54 livros, mas somente esse se encaixa no gênero literário. A escrita surgiu após ele investigar o caso para uma reportagem que seria publicada no Estado de Minas. Na primeira publicação, o livro foi nomeado "E a Terra parou novamente – O caso dos ETs de Varginha".

Nas páginas, conta ainda que passou a se interessar por ufologia em 1970, quando avistou, ao lado dos pais e irmãos, um ovni sobrevoando Belo Horizonte.

“O ENIGMA DOS VISITANTES”

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Livro de Jorge Fernando dos Santos



165 páginas



Baobá Edições



R$ 60



Lançamento nesta quinta-feira (24/9), na Leitura do BH Shopping (BR-356, 3.049, Belvedere), às 19h.