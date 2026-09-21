Maju Coutinho se afasta do Fantástico; veja quem pode substituí-la

Maju Coutinho se afastará temporariamente da apresentação do Fantástico para sua licença-maternidade. A jornalista da Globo confirmou a saída do programa nos próximos meses devido à espera de seu primeiro filho.

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O anúncio da gravidez ocorreu em agosto. Maju e seu marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, de 61 anos, esperam um menino que se chamará Malik. O casal está junto desde 2009.

A expectativa é que a apresentadora continue no comando da atração até dezembro deste ano. Nas redes sociais, ela se descreveu como uma mãe de primeira viagem e disse estar embarcando em seu "show da vida particular" com o marido, que será pai pela terceira vez.

Substitutos cotados para o dominical

Paulo Renato Soares é visto como o sucessor natural para a vaga durante o período. O jornalista já tem experiência no comando do "Show da Vida", pois atuou como substituto fixo de Maju e Poliana Abritta.

Outros profissionais também estão no páreo pela vaga. A emissora avalia nomes como:

Aline Midlej



Ana Luiza Guimarães



Felipe Santana



Rodrigo Carvalho

Até o momento, a direção da Globo não oficializou quem ocupará a bancada durante o afastamento. A definição deve ocorrer nas semanas que antecedem o início da licença da apresentadora titular.

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