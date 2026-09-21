Marisa Orth estreia em nova plataforma adulta: conheça o conceito da Amasso

A atriz Marisa Orth, de 62 anos, é a estrela de "Amasso", uma nova plataforma de conteúdo adulto. O projeto se diferencia de serviços como OnlyFans e Privacy ao apostar em um modelo de compra avulsa (pay-per-view) e em produções com curadoria artística, envolvendo diretores e atores conhecidos.

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A proposta da plataforma é resgatar uma abordagem cinematográfica para o conteúdo adulto, com foco em roteiro, direção de arte e fotografia. Cada produção é um curta-metragem independente, vendido de forma individual e com lançamentos programados a cada 40 dias, criando uma expectativa semelhante à de estreias no cinema.

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O que é a plataforma Amasso?

Amasso é uma plataforma digital brasileira focada na exibição de filmes de curta-duração que exploram a sensualidade. Segundo os criadores, a proposta é combinar erotismo e estética audiovisual, mas sem a produção de cenas explícitas. O site se diferencia por investir em produções com roteiro, direção de arte e a participação de nomes conhecidos do cenário artístico, como atores e diretores de cinema e teatro.

O objetivo é oferecer uma alternativa ao modelo de assinatura de conteúdo gerado pelo usuário, comum em outras redes. A Amasso funciona como uma produtora e distribuidora, controlando a qualidade e a linha editorial de todo o material disponibilizado, posicionando-se como uma espécie de "cinema erótico de autor".

Como funciona o Amasso?

O modelo de negócio da plataforma é baseado na compra avulsa de conteúdo, conhecido como pay-per-view. O usuário não paga uma mensalidade para ter acesso a um feed, mas adquire cada filme individualmente.

Qual o filme de estreia com Marisa Orth?

O primeiro lançamento da plataforma é o filme protagonizado por Marisa Orth e o ator Vitor Gadelha e tem cerca de dez minutos de duração, com direção de Gringo Cardia e codireção da atriz e diretora Bárbara Paz.

O curta explora o encontro entre duas pessoas, abordando temas como desejo e a redescoberta do corpo. A escolha de uma atriz renomada como Marisa Orth, que já havia posado para a revista Playboy em 1997, reforça a proposta artística e conceitual da plataforma.

A proposta do projeto é não revelar por completo o que acontece entre os personagens, mas construir uma narrativa que sugere, provoca e deixa espaço para a imaginação do espectador. A ideia é explorar a sensualidade e o desejo a partir de um novo olhar.

Qual a diferença do Amasso para OnlyFans e Privacy?

Enquanto plataformas como OnlyFans e Privacy operam majoritariamente com um sistema de assinatura mensal, a Amasso adota um modelo completamente diferente. As principais distinções estão na forma de pagamento e no tipo de conteúdo oferecido.