Fiuk se pronuncia após show com apenas 67 pessoas e desabafa contra cobranças na web

Fiuk se manifestou sobre a repercussão de seu último show solo, que contou com um público de 67 pessoas. A apresentação ocorreu em Campinas, interior de São Paulo, em uma casa de eventos com capacidade para mil espectadores.

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Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor rebateu as piadas e afirmou não sentir vergonha. Tinham 67 pessoas no meu último show, e a gente tocou como se tivesse 67 mil. Esse número virou manchete, virou piada, virou motivo para muita gente dizer que eu devia estar o quê? Que eu devia estar envergonhado?, questionou.

Fiuk defendeu sua decisão de voltar aos palcos para fazer o que ama. Vergonha do quê que eu tenho que ter? Eu cometi algum crime? Eu estou machucando alguém por acaso? Ou eu simplesmente voltei a fazer uma coisa que eu amo?, declarou.

Apesar de o show ter sido anunciado como uma despedida da carreira solo, Fiuk revelou que a banda Hori está de volta. O grupo, responsável por projetá-lo nacionalmente, agora faz parte de sua nova fase profissional. Ele também fez um apelo a casas de shows, festivais e produtores, afirmando que sua agenda está aberta.

Se tiver 10 pessoas, a gente vai fazer o show para as 10 pessoas. Se tiver 100 pessoas, a gente vai fazer para 100. Se tiver mil, se tiver 10 mil, a gente vai fazer para as 10 mil, disse o artista sobre a retomada.

Segundo Fiuk, a intenção é continuar a trajetória nos palcos, independentemente do tamanho da plateia. A gente só quer recomeçar de onde a gente parou, recomeçar do jeito certo, explicou.

O cantor agradeceu a quem comprou ingressos, compareceu ao evento ou demonstrou apoio. Ele reforçou que pretende seguir nos palcos ao lado dos integrantes do grupo.

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Eu estou de volta. A banda está de volta. A gente vai começar e recomeçar do jeito que for, aonde for. A gente só quer tocar, finalizou Fiuk.