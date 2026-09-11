Fiuk cancela shows e anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado

Fiuk explicou que pretende aproveitar a apresentação para se despedir temporariamente do público que acompanhou sua trajetória. “Quero fazer esse último show do jeito que vocês merecem. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês, cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês que estavam sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas”, declarou. Antes mesmo do anúncio, outras datas já haviam sido canceladas. Estavam nessa relação os shows de Jundiaí, em 11 de s Foto: Divulgação