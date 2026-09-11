Celebridades e TV
Fiuk cancela shows e anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado
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“Decidi cancelar todos os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial. Esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado”, afirmou. A apresentação ocorrerá na Love Haus e será batizada de Fiuk III. A proposta é reunir músicas que marcaram a trajetória do cantor e incluir também material inédito. O evento, portanto, ganhou significado especial diante da decisão anunciada. Foto: Reprodução GShow
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Fiuk explicou que pretende aproveitar a apresentação para se despedir temporariamente do público que acompanhou sua trajetória. “Quero fazer esse último show do jeito que vocês merecem. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês, cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês que estavam sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas”, declarou. Antes mesmo do anúncio, outras datas já haviam sido canceladas. Estavam nessa relação os shows de Jundiaí, em 11 de s Foto: Divulgação
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A pausa na carreira ocorre depois de um período em que Fiuk também tornou públicas dificuldades financeiras. Nos últimos meses, o cantor relatou problemas relacionados a compromissos financeiros e chegou a dizer que precisou considerar a venda de veículos. Ele afirmou ainda que estava regularizando impostos que haviam ficado atrasados. "Eu estou passando por uns dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carr Foto: Reprodução/Instagram
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Além da música, Fiuk vinha tentando avançar em um projeto ligado a outra de suas paixões: o automobilismo. O cantor pretendia produzir e protagonizar um filme inicialmente apresentado como “Descontrole”, mas a produção não chegou às telas e acabou envolvida em uma disputa judicial. O cantor também expôs problemas na relação com integrantes da própria família. No dia 14 de agosto de 2024, revelou que não mantém atualmente contato com o pai, Fábio Jr., nem com a irmã Cleo Pires. "Hoje a gente não Foto: Reprodução/Instagram@fiuk
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Fiuk começou a ganhar espaço na música nos anos 2000 como vocalista da banda Hori, grupo de pop rock formado por jovens artistas. A projeção nacional aumentou em 2009, quando ele foi escolhido para protagonizar uma temporada de “Malhação”, da TV Globo, interpretando Bernardo. Foto: Reprodução/Globo
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A exposição na televisão ajudou a ampliar seu público e abriu caminho para novos trabalhos como ator. Na sequência, participou de novelas como “Aquele Beijo”, “Geração Brasil” e “A Força do Querer”, na qual viveu Ruy. Em 2021, Fiuk integrou o elenco do “Big Brother Brasil 21” e terminou o reality na terceira colocação. Foto: Reprodução/GShow
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A carreira solo na música foi consolidada em 2011, com o lançamento do álbum “Sou Eu”, que marcou também o encerramento das atividades da Hori. Depois de um longo intervalo sem grandes projetos musicais, Fiuk voltou a investir nos palcos em 2026. Ele lançou o EP “M, Vol. 2” e colocou em circulação o projeto Fiuk III, que contou ainda com músicos ligados à antiga banda. A retomada, porém, durou pouco diante do anúncio da nova pausa. Foto: Divulgação
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