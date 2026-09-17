"Aconteceu, Virou Manchete" celebra registros da Fundação Clóvis Salgado

Por trás de toda organização, existe alguém responsável por registrar os eventos e os momentos especiais. Pensando nessas memórias e comemorando os 55 anos da Fundação Clóvis Salgado (FCS), a exposição “Aconteceu, Virou Manchete” é inaugurada nesta quinta-feira (17/9) na Câmera Sete (Casa de Fotografia de Minas Gerais).

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A exposição continua a celebração do aniversário da Fundação. No início do ano, o acervo “Seria uma rima, não seria uma solução” estava em exibição, com o objetivo de mostrar o material artístico que a Fundação acumulou ao longo dos anos. Agora, com fotografias e registros de eventos, a curadoria da Gerência de Artes Visuais da FCS busca valorizar a memória da instituição com fotos nunca antes divulgadas.

"É um registro da potencialidade do Palácio das Artes e tudo que ele traz ao público. Compartilhar esse material é uma forma dele estar sempre em movimento e em circulação para criar novos diálogos, novas histórias”, comentou Tairine Pena, gerente de Artes Visuais da Fundação.



A exposição

Dois ambientes integram a exposição. A primeira sessão tem registros fotográficos: momentos históricos do Palácio das Artes (sua construção, reformas pós-incêndio), a Companhia de Dança no uso do Grande Teatro e momentos marcantes. O espaço que ocupa a entrada da Câmera Sete traz esse ambiente voltado às artes cênicas.

No segundo local, estão expostos cartazes dos espetáculos e formações do Palácio. “Tem registro de outras áreas: do cinema, das artes visuais e de atividades de formação. Até o material gráfico produzido dialoga com isso”, disse Tairine.

O nome da exposição vem de um dos grandes homenageados. O fotógrafo Paulo Lacerda trabalha há 35 anos na Fundação e grande parte das imagens da exposição são dele. “Foi no processo da curadoria, da seleção das fotos, que pedimos um registro a Paulinho (Paulo Lacerda) e ele não tinha. Então ele soltou: Aconteceu, virou manchete”, contou Tairine.

Junto às obras de Lacerda, o n trabalho de Carlos Ernesto Falci e de outros profissionais que passaram pela instituição integram as fotografias expostos. Entre os destaques estão registros de palco da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, do Coral Lírico de Minas Gerais e da Cia de Dança Palácio das Artes, além de artistas como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Lenine, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico César e Elza Soares.

A abertura da exposição acontece nesta quinta (17/9) às 17h30, com integração a atividades do “Quarteirão de Artes”, evento que conecta o Cine Theatro Brasil à cidade com música, teatro, dança, artes visuais, feira criativa e gastronomia e faz parte da Avenida Cultural.

O Grupo de Percussão do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado leva os visitantes ao espaço expositivo em cortejo que acontece às 18h40. Entrada gratuita.

Exposição “Aconteceu, virou manchete”

Acervo da Fundação Clóvis Salgado revisita anos de eventos. Exposição na Câmera Sete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (Avenida Afonso Pena, 1537 - Centro). Abertura dia 17/9 às 17h30. Em exposição de 18 de setembro a 5 de dezembro de 2026. De terça-feira a sábado, das 9h30 às 21h. Entrada gratuita.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima