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FOLIA BAIANA

Carla Perez se despediu do Carnaval em 2026 após 26 anos de bloco

Eterna loira do Tchan comandou pela última vez o Algodão Doce em Salvador; decisão foi motivada por saúde mental e família

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Repórter
17/09/2026 09:41 - atualizado em 17/09/2026 09:41

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Carla Perez se despediu do Carnaval em 2026 após 26 anos de bloco
Carla Perez celebra sua trajetória no Carnaval, ao se despedir do bloco Algodão Doce após 26 anos crédito: Instagram/Carla Perez

Carla Perez encerrou um ciclo de 26 anos à frente do bloco infantil Algodão Doce no Carnaval de 2026 em Salvador. A despedida, anunciada previamente, foi motivada pela necessidade de priorizar a saúde mental e a família, encerrando uma era marcante na folia baiana para crianças e adultos nostálgicos.

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O último desfile do bloco, que passou a se chamar Pipoca Doce, aconteceu no tradicional Circuito Osmar (Campo Grande). Para a ocasião, Carla se fantasiou de Xuxa Meneghel, sua inspiração para trabalhar com o público infantil. A emoção marcou a apresentação final, que reuniu uma multidão de fãs e celebrou mais de duas décadas de história.

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Por que Carla Perez se despediu do Algodão Doce?

A decisão de Carla Perez foi motivada pelo desejo de dedicar mais tempo à família e cuidar da saúde mental. A despedida, que chegou a ser adiada a pedido da filha Camilly Victoria, foi confirmada para 2026. A cantora e apresentadora afirmou que a rotina intensa de preparação para o Carnaval se tornou exaustiva, sendo necessário encerrar este ciclo para focar em seu bem-estar.

Residindo parte do ano nos Estados Unidos com o marido, o cantor Xanddy Harmonia, e os filhos, a logística para manter a agenda carnavalesca se tornou um desafio crescente. A escolha por encerrar as atividades do bloco reflete uma busca por mais qualidade de vida e tranquilidade, longe da pressão que um evento dessa magnitude exige.

Os principais motivos para a despedida foram:

  • Prioridade à família: O desejo de estar mais presente na vida dos filhos e do marido, que também possui uma agenda de shows intensa.

  • Saúde mental e física: O desgaste acumulado ao longo de 26 anos de dedicação ao projeto, que demandava energia constante.

  • Novos projetos: A intenção de explorar outras oportunidades profissionais e pessoais com um ritmo menos acelerado.

Qual a história do bloco Algodão Doce?

Fundado em 2000, o bloco Algodão Doce nasceu do desejo de Carla Perez de criar um espaço seguro e divertido para as crianças no Carnaval de Salvador. Rapidamente, o projeto, que mais tarde foi rebatizado como Pipoca Doce, se consolidou como uma das principais atrações infantis da festa, tornando-se uma tradição para milhares de famílias baianas e turistas.

Ao longo de sua história, o trio elétrico do Algodão Doce se destacou pelas fantasias coloridas, repertório voltado para o público infantil e pela presença contagiante de sua anfitriã. O bloco se tornou um ponto de encontro de gerações, unindo os pequenos foliões aos pais que acompanharam a ascensão de Carla nos anos 90, auge do axé music.

Quais os planos de Carla Perez para o futuro?

A despedida do Carnaval não significa um adeus à vida pública. Carla Perez segue ativa em suas redes sociais, onde atua como influenciadora digital, compartilhando sua rotina, dicas de bem-estar e momentos em família. A artista indicou que pretende continuar trabalhando em projetos que permitam maior flexibilidade de agenda.

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Embora não tenha detalhado novos planos, a expectativa é que ela se envolva em campanhas publicitárias e eventos pontuais que não exijam a mesma dedicação de longo prazo do bloco. O foco, no momento, é aproveitar a nova fase com mais liberdade e tempo para si mesma e para as pessoas que ama.

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