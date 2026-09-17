Carla Perez se despediu do Carnaval em 2026 após 26 anos de bloco

Carla Perez encerrou um ciclo de 26 anos à frente do bloco infantil Algodão Doce no Carnaval de 2026 em Salvador. A despedida, anunciada previamente, foi motivada pela necessidade de priorizar a saúde mental e a família, encerrando uma era marcante na folia baiana para crianças e adultos nostálgicos.

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O último desfile do bloco, que passou a se chamar Pipoca Doce, aconteceu no tradicional Circuito Osmar (Campo Grande). Para a ocasião, Carla se fantasiou de Xuxa Meneghel, sua inspiração para trabalhar com o público infantil. A emoção marcou a apresentação final, que reuniu uma multidão de fãs e celebrou mais de duas décadas de história.

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Por que Carla Perez se despediu do Algodão Doce?

A decisão de Carla Perez foi motivada pelo desejo de dedicar mais tempo à família e cuidar da saúde mental. A despedida, que chegou a ser adiada a pedido da filha Camilly Victoria, foi confirmada para 2026. A cantora e apresentadora afirmou que a rotina intensa de preparação para o Carnaval se tornou exaustiva, sendo necessário encerrar este ciclo para focar em seu bem-estar.

Residindo parte do ano nos Estados Unidos com o marido, o cantor Xanddy Harmonia, e os filhos, a logística para manter a agenda carnavalesca se tornou um desafio crescente. A escolha por encerrar as atividades do bloco reflete uma busca por mais qualidade de vida e tranquilidade, longe da pressão que um evento dessa magnitude exige.

Os principais motivos para a despedida foram:

Prioridade à família: O desejo de estar mais presente na vida dos filhos e do marido, que também possui uma agenda de shows intensa.

Saúde mental e física: O desgaste acumulado ao longo de 26 anos de dedicação ao projeto, que demandava energia constante.

Novos projetos: A intenção de explorar outras oportunidades profissionais e pessoais com um ritmo menos acelerado.

Qual a história do bloco Algodão Doce?

Fundado em 2000, o bloco Algodão Doce nasceu do desejo de Carla Perez de criar um espaço seguro e divertido para as crianças no Carnaval de Salvador. Rapidamente, o projeto, que mais tarde foi rebatizado como Pipoca Doce, se consolidou como uma das principais atrações infantis da festa, tornando-se uma tradição para milhares de famílias baianas e turistas.

Ao longo de sua história, o trio elétrico do Algodão Doce se destacou pelas fantasias coloridas, repertório voltado para o público infantil e pela presença contagiante de sua anfitriã. O bloco se tornou um ponto de encontro de gerações, unindo os pequenos foliões aos pais que acompanharam a ascensão de Carla nos anos 90, auge do axé music.

Quais os planos de Carla Perez para o futuro?

A despedida do Carnaval não significa um adeus à vida pública. Carla Perez segue ativa em suas redes sociais, onde atua como influenciadora digital, compartilhando sua rotina, dicas de bem-estar e momentos em família. A artista indicou que pretende continuar trabalhando em projetos que permitam maior flexibilidade de agenda.

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Embora não tenha detalhado novos planos, a expectativa é que ela se envolva em campanhas publicitárias e eventos pontuais que não exijam a mesma dedicação de longo prazo do bloco. O foco, no momento, é aproveitar a nova fase com mais liberdade e tempo para si mesma e para as pessoas que ama.