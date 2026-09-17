Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, assume namoro com mulher

Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, confirmou estar em um novo relacionamento. A cantora usou as redes sociais na quarta-feira (16) para falar sobre o assunto ao responder a pergunta de um seguidor nos stories do Instagram.

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A nova namorada da artista é Amber Marie. Esta não é a primeira vez que as duas surgem juntas publicamente, pois Amber já apareceu em registros ao lado da família de Camilly, que também já usou a rede social para celebrar o novo amor.

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Camilly Victória afirmou que a internet é "terra de ninguém" e que, por isso, prefere proteger o que é importante para ela, sem abrir espaço para energias negativas.

"Só saibam que eu estou extremamente feliz e que, com tudo o que está acontecendo no mundo, o meu relacionamento não deveria ser prioridade na vida de ninguém”, disse a cantora.

A postura representa uma mudança na forma como ela equilibra a exposição nas redes sociais. Em 2023, a vida pessoal de Camilly repercutiu após ela revelar o relacionamento que mantinha com a norte-americana Daze.

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Na época, circularam comentários de que a família não apoiava a relação, mas a cantora negou a informação. Camilly destacou o acolhimento dos pais e afirmou que Xanddy e Carla Perez nunca viram sua sexualidade como algo que precisava ser aceito ou não.