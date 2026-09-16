Stray Kids envia flores a fã de 16 anos que morreu antes de show; família revela carta

O grupo sul-coreano Stray Kids enviou nesta quarta-feira (16) uma coroa de flores ao funeral de uma fã de 16 anos. A adolescente morreu na fila pouco antes da apresentação dos artistas em Buenos Aires, capital da Argentina, na segunda-feira (14).

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A mãe da jovem, Delfina Antonella González Plata, publicou a imagem das flores, que foram acompanhadas de uma carta escrita à mão. "Nós sabemos que palavras jamais poderiam aliviar totalmente a dor que sua família está enfrentando neste momento", dizia parte da mensagem.

"Quando soubemos da notícia devastadora sobre uma fã que havia ido ao local do show para nos ver, todos nós ficamos profundamente tristes e com o coração partido", afirmava o texto enviado pelo grupo.

Foto: Reprodução/Instagram

A carta ainda destacava o carinho pela jovem. "Jamais nos esqueceremos de que você amava nossa música e nossas apresentações. Expressamos nossas mais profundas condolências e nossa sincera solidariedade à sua família. Esperamos, de coração, que ela descanse em paz".

Ao compartilhar o registro, a mãe de Delfina escreveu: "Olha, meu amor, você não conseguiu vê-los porque seu coraçãozinho não aguentou tanta felicidade… Mas eles souberam de você e lhe enviaram esta linda coroa de flores".

Homenagem antes do show

Antes da apresentação de segunda-feira, os artistas já haviam prestado uma homenagem à fã. Uma mensagem foi exibida no telão do STRAYCITY, novo projeto musical do grupo.

"Ficamos profundamente tristes ao saber que um fã do STRAYCITY Festival faleceu tragicamente após sofrer uma emergência médica repentina antes de entrar no festival, no dia 14 de setembro", informava o comunicado.

A mensagem convidava o público a um momento de reflexão: "Convidamos todos a se juntarem a nós em um minuto de silêncio em sua memória".

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Segundo o jornal argentino "La Nación", a adolescente desmaiou antes de entrar no Hipódromo de San Isidro, local onde acontecia a apresentação do grupo.