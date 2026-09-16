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Zara Larsson: de estrela mirim a destaque no Rock in Rio

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Redação Flipar
  • Antes do show no Rock in Rio, Zara Larsson aproveitou para passear e se divertir pelo Rio de Janeiro. No sábado, 12 de setembro, ela foi fotografada na Marina da Glória com roupa informal e sem maquiagem. Durante o passeio, a cantora parou para tirar fotos com fãs que a reconheceram no local. Zara também compartilhou registros do momento em suas redes sociais.
    Antes do show no Rock in Rio, Zara Larsson aproveitou para passear e se divertir pelo Rio de Janeiro. No sábado, 12 de setembro, ela foi fotografada na Marina da Glória com roupa informal e sem maquiagem. Durante o passeio, a cantora parou para tirar fotos com fãs que a reconheceram no local. Zara também compartilhou registros do momento em suas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram
  • Zara Maria Larsson nasceu em 16 de dezembro de 1997, na cidade de Solna, na Suécia. Ela é filha de Agnetha Larsson e Anders Larsson e tem uma irmã mais nova, Hanna Larsson, que também é cantora. Segundo relatos da própria artista, ela nasceu com falta de oxigênio devido ao cordão umbilical enrolado no pescoço.
    Zara Maria Larsson nasceu em 16 de dezembro de 1997, na cidade de Solna, na Suécia. Ela é filha de Agnetha Larsson e Anders Larsson e tem uma irmã mais nova, Hanna Larsson, que também é cantora. Segundo relatos da própria artista, ela nasceu com falta de oxigênio devido ao cordão umbilical enrolado no pescoço. Foto: Wikimedia Commons / Hellomoto100
  • Em 2008, Zara Larsson venceu a edição do programa de talentos sueco
    Em 2008, Zara Larsson venceu a edição do programa de talentos sueco "Talang", versão local do "Got Talent". Ela tinha 10 anos na época e cantou "My Heart Will Go On", de Celine Dion, na final. A vitória garantiu à artista um prêmio de 500 mil coroas suecas. O single lançado por ela após o programa chegou à sétima posição da parada oficial de singles da Suécia. Foto: Wikimedia Commons / Jr. Smith IV
  • A carreira de Zara Larsson ganhou um novo impulso quando ela assinou contrato com a gravadora sueca Ten Music Group, em 2012. No ano seguinte, lançou seu primeiro EP,
    A carreira de Zara Larsson ganhou um novo impulso quando ela assinou contrato com a gravadora sueca Ten Music Group, em 2012. No ano seguinte, lançou seu primeiro EP, "Introducing", que teve "Uncover" como principal single. A faixa liderou as paradas musicais da Escandinávia, e o sucesso da música e do EP resultou em um contrato com a gravadora americana Epic Records. Foto: Reprodução / Instagram
  • O segundo álbum de estúdio de Zara Larsson,
    O segundo álbum de estúdio de Zara Larsson, "So Good", foi lançado em março de 2017. O disco marcou a expansão internacional da carreira da cantora e trouxe as faixas "Lush Life", "Ain't My Fault", "Don't Let Me Be Yours" e outras.. Depois, a cantora lançou os álbuns "Poster Girl" e "Venus". Foto: Divulgação
  • Em setembro de 2025, Zara Larsson lançou
    Em setembro de 2025, Zara Larsson lançou "Midnight Sun", seu quinto disco de estúdio, que alcançou o primeiro lugar nas paradas da Suécia. A faixa-título ganhou destaque com coreografias virais no TikTok e entrou na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos em janeiro de 2026. Foto: Divulgação
  • Na carreira, Zara Larsson também teve algumas colaborações de sucesso. É o caso de
    Na carreira, Zara Larsson também teve algumas colaborações de sucesso. É o caso de "Symphony", parceria com a banda britânica Clean Bandit lançada em 2017, que se tornou um dos maiores sucessos da cantora. Ela também lançou de "She Did It Again", com a cantora sul-africana Tyla, e de "Stateside", com a cantora PinkPantheress. Foto: Wikimedia Commons / Justin Higuchi
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