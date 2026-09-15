Livro de memórias de Hayden Panettiere revelou lutas contra vícios meses antes de sua morte

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O falecimento da atriz Hayden Panettiere em agosto de 2026, aos 36 anos, chocou o mundo do entretenimento e trouxe um novo significado às revelações feitas em sua autobiografia, 'This Is Me: A Reckoning', lançada apenas três meses antes. No livro, a estrela da série 'Heroes' detalhou as duras batalhas que travou longe dos holofotes contra vícios, depressão e as pressões esmagadoras de uma vida iniciada sob o olhar do público.

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A obra, que voltou a figurar entre os mais vendidos após sua morte, oferece um olhar íntimo sobre os perigos da fama precoce e a luta por saúde mental em um ambiente implacável como Hollywood.

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Quais foram os desafios de Hayden Panettiere em Hollywood?

Desde muito jovem, Panettiere enfrentou uma pressão intensa. Em seu livro, ela revelou que, aos 15 anos, um membro de sua equipe lhe ofereceu o que chamou de 'pílulas da felicidade' antes de eventos com a imprensa, iniciando um ciclo de dependência de opioides. Essa exposição precoce a substâncias, combinada com a necessidade de manter uma imagem pública perfeita, evoluiu para um quadro severo de dependência química e alcoolismo.

Como a maternidade impactou sua saúde?

A luta de Hayden Panettiere se intensificou após o nascimento de sua filha, Kaya, em 2014. A atriz sofreu de uma grave depressão pós-parto, que, somada ao vício em álcool, a levou a tomar a dolorosa decisão de permitir que a filha fosse morar com o pai, Wladimir Klitschko, na Ucrânia. Em seus relatos, ela descreveu a medida como o ato mais difícil, porém necessário, para que pudesse se concentrar em sua recuperação e buscar o tratamento de que precisava desesperadamente.

As principais revelações do livro sobre sua dependência

Em 'This Is Me: A Reckoning', a jornada da atriz contra o vício foi detalhada em pontos cruciais que marcaram sua vida: