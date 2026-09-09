Fiuk cancela shows e anuncia fim da carreira musical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fiuk, 35, publicou nesta quarta-feira (9), em seu Instagram, um vídeo no qual informa que irá encerrar a sua carreira musical. Ele iniciou a sua trajetória na música em 2007 como vocalista da banda Hori.

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"Eu tomei uma decisão muito importante. Eu decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer por uma razão muito especial. Esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado", disse.

O cantor decidiu voltar aos palcos em meio a uma crise financeira e familiar. Seguindo em carreira solo desde 2011, ele decidiu que a sua apresentação final será na cidade de Campinas, em São Paulo, em 18 de setembro.

"Eu quero fazer esse último show do jeito que ele merece. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês, cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês que estavam ali sempre comigo, que me acompanharam, escutaram essas músicas", comentou.

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"Então, se você quiser viver esse momento comigo, esse é o show, esse é o local, essa é a data. E depois disso, eu preciso seguir um caminho diferente. Gratidão", concluiu o artista.