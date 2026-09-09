Roberto Medina presenteia Elton John em show histórico no Rock in Rio

Roberto Medina demonstrou entusiasmo com a apresentação de Sir Elton John na noite desta segunda-feira (7) no Rock in Rio. O criador do festival foi pessoalmente ao camarim do artista para agradecer por ele ter aceitado o convite.

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Na visita, Medina presenteou o astro inglês com um livro que conta a história do evento. Esta não foi a primeira vez que Elton John se apresentou na edição carioca do festival, marcando mais um capítulo na relação do cantor com o Rock in Rio e com o público brasileiro.

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Segundo o jornal O Globo, Medina afirmou que receber o artista na Cidade do Rock é um privilégio. Ele destacou o significado da presença de Elton John no evento.

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"Um momento histórico entre fãs e artista. Vivemos dias de paz, de uma Cidade (do Rock) capaz de mobilizar pelo turismo, pela infraestrutura, segurança, limpeza. Fazemos aqui o que deveria acontecer fora dos nossos portões. Elton John provou com o Rock in Rio de que é, sim, possível sonhar e fazer acontecer"