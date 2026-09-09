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ROCK IN RIO

Roberto Medina presenteia Elton John em show histórico no Rock in Rio

Criador do festival foi ao camarim do astro agradecer pela apresentação e entregar um livro com a história do evento

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Maria Reis*
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Repórter
09/09/2026 15:46

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Roberto Medina presenteia Elton John em show histórico no Rock in Rio
Elton John celebra no Rock in Rio, com sua performance vibrante que marcou mais um capítulo na história do festival crédito: Reprodução / Ben Gibson

Roberto Medina demonstrou entusiasmo com a apresentação de Sir Elton John na noite desta segunda-feira (7) no Rock in Rio. O criador do festival foi pessoalmente ao camarim do artista para agradecer por ele ter aceitado o convite.

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Na visita, Medina presenteou o astro inglês com um livro que conta a história do evento. Esta não foi a primeira vez que Elton John se apresentou na edição carioca do festival, marcando mais um capítulo na relação do cantor com o Rock in Rio e com o público brasileiro.

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Segundo o jornal O Globo, Medina afirmou que receber o artista na Cidade do Rock é um privilégio. Ele destacou o significado da presença de Elton John no evento.

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"Um momento histórico entre fãs e artista. Vivemos dias de paz, de uma Cidade (do Rock) capaz de mobilizar pelo turismo, pela infraestrutura, segurança, limpeza. Fazemos aqui o que deveria acontecer fora dos nossos portões. Elton John provou com o Rock in Rio de que é, sim, possível sonhar e fazer acontecer"


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